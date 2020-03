Die Zahl der Corona-Infizierten in Rheinland-Pfalz hat sich weiter erhöht. Laut Gesundheitsministerium kamen zu den bisherigen sieben nun zwei weitere Fälle hinzu.

Dabei handelt es sich um eine Person aus der Familie einer bereits erkrankten 21-jährigen Medizinstudentin im Kreis Mayen-Koblenz. Die junge Frau hatte nach Angaben des örtlichen Gesundheitsamtes bei einem Kongress in Karlsruhe Kontakt mit einem Nürnberger Referenten, der später positiv auf die Lungenkrankheit getestet worden war.

Vier Corona-Fälle in Kaiserslautern

In Kaiserslautern sei zudem eine 20 Jahre alte Frau positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, teilte das Ministerium mit. Sie befinde sich nun in angeordneter häuslicher Quarantäne. Es ist bereits der vierte Corona-Fall in der Stadt.

Zusammen mit jeweils einer betroffenen Person in den Landkreisen Mainz-Bingen, Germersheim und Bad-Dürkheim sind es in Rheinland-Pfalz jetzt insgesamt neun Personen, bei denen das Virus Sars-CoV-2 bislang nachgewiesen wurde.

Dauer 3:11 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Arztbesuche in Zeiten von Corona Seit dem Ausbruch von Corona in Deutschland ist ein Besuch beim Arzt für Patienten und Ärzte schwieriger geworden. Video herunterladen (7,8 MB | MP4)

Soldat aus Klinik entlassen

Dem Gesundheitsministerium zufolge zeigen die Betroffenen alle nur milde Symptome - es gehe allen gut. Bereits zuvor hatte ein aus Nordrhein-Westfalen stammender Soldat das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus nach einer Woche gesund verlassen können.

Der Soldat der Flugbereitschaft am Militärflughafen Köln-Wahn wohnt im nordrhein-westfälischen Gangelt im Kreis Heinsberg. Dort soll er sich im Karneval mit dem Virus angesteckt haben.

Auch die drei zuvor bereits infizierten Personen aus dem Raum Kaiserslautern konnten das Krankenhaus verlassen. Wie das örtliche Gesundheitsamt und das Klinikum mitteilten, befinden sie sich "in gutem Allgemeinzustand" und seien nun in häuslicher Quarantäne. Alle drei zeigten keine Symptome, seien aber positiv getestet. Bei sieben Menschen, die mit den Erkrankten Kontakt hatten, sei das Virus nicht nachgewiesen worden.

Kita geschlossen, Grundschule wieder offen

Eine Infizierte aus dem Kreis Bad Dürkheim soll sich laut Gesundheitsamt bei einer Geschäftsreise in Italien angesteckt haben. Die Betroffene lebt in Wachenheim, wo ihr Kind eine Kita besucht. Diese Einrichtung sei ebenfalls vorübergehend geschlossen, hatte der Landkreis am Mittwoch mitgeteilt. Die Frau und die sonstigen dem Haushalt angehörenden Personen stünden unter häuslicher Quarantäne.

Eine wegen Coronavirus-Risikos geschlossene Grundschule in Wörth öffnet dagegen am Montag wieder. Die Tests bei den Angehörigen eines Vaters, dessen Tochter die Wörther Dorschberggrundschule besucht, seien negativ gewesen, teilte der Landrat des Kreises Germersheim, Fritz Brechtel (CDU), mit. Die Einrichtung mit 207 Schülern war vorsorglich geschlossen worden.

Dauer 3:30 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Was Sie über das Corona-Virus wissen sollten Übertragung, Symptome, Schutz - wie sich das Corona-Virus verhält und wann es gefährlich werden kann, erfahren Sie hier.

Veranstaltung werden abgesagt

Weiterhin werden Veranstaltungen abgesagt. So wird der deutsch-französische Biosphären-Bauernmarkt, der am 22. März im südwestpfälzischen Rumbach stattfinden sollte, nicht zustande kommen. Das Risiko der potenziellen Ansteckung und Verbreitung des Virus bei einem Markt mit mehreren Tausend Besuchern sei zu hoch und nicht vertretbar, teilte der Veranstalter mit.

Die SaarLorLux Tourismusbörse, die für den 14. und 15. März in St. Ingbert geplant war, wurde ebenso wie der dazugehörige Biosphärenmarkt abgesagt. Im Sinne der Risikominimierung sei Vorsicht geboten, so die Veranstalter.

Den niedergelassenen Ärzten hat die Landesregierung eine erste Tranche an Atemschutzmasken zur Verfügung gestellt. Das Land arbeite mit Hochdruck daran, weitere Atemschutzmasken zu beschaffen, erklärte das Gesundheitsministerium.