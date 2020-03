per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz hat sich erhöht. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Dauer 1:46 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Zahl der Corona-Fälle im Land steigt Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz ist erneut gestiegen. Das Gesundheitsministerium spricht mittlerweile von sieben Infizierten. Das beliebte Mandelblütenfest wurde wegen Corona abgesagt. Video herunterladen (4,4 MB | MP4)

Demnach ist jeweils eine Person in den Kreisen Germersheim, Bad-Dürkheim und in der Stadt Koblenz mit dem Virus infiziert. Sie alle zeigten nur milde Symptome und ihnen ginge es gut, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz hat sich eine 21 Jahre alte Koblenzerin offenbar bei einem Kongress in Karlsruhe angesteckt. Die Studentin stehe jetzt unter häuslicher Quarantäne. Die Behörden prüfen derzeit, ob die Frau andere Menschen angesteckt haben könnte. Grund zur Sorge gebe es laut Landrat Alexander Saftig (CDU) nicht.

Grundschule in Wörth vorübergehend geschlossen

Bei dem Fall aus dem Kreis Germersheim ist eine Person betroffen, deren Kind zur Grundschule geht. Die Dorschberg-Schule in Wörth ist deshalb bis auf Weiteres geschlossen, wie die Schulleitung mitteilte. Die gesamte Familie müsse Zuhause bleiben.

Eine Frau aus dem Kreis Bad Dürkheim soll sich laut Gesundheitsamt bei einer Geschäftsreise in Italien angesteckt haben. Die Betroffene lebt in Wachenheim, wo ihr Kind eine Kita besucht. Diese Einrichtung werde ebenfalls vorübergehend geschlossen, wie der Landkreis mitteilte. Die Frau und die sonstigen dem Haushalt angehörenden Personen stünden unter häuslicher Quarantäne.

Dauer 3:30 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Was Sie über das Corona-Virus wissen sollten Übertragung, Symptome, Schutz - wie sich das Corona-Virus verhält und wann es gefährlich werden kann, erfahren Sie hier.

Die bereits bekannten Fälle

Zu den drei jetzt bestätigten Fällen kommen bereits vier bekannte Infektionen. Am Dienstagabend war der erste Corona-Fall in Mainz bestätigt worden. Zwei Menschen werden im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern behandelt. Ein Mann aus der Region Kaiserslautern steht unter häuslicher Quarantäne.