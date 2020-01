per Mail teilen

Eine brennende Lagerhalle hat die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen in Worms beschäftigt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, Die Ursache für den Brand ist demnach noch unklar, auch die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe der Dachstuhl des Lagergebäudes in der Nähe der Bahngleise gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.