Schneeregen hat für schneeglatte Fahrbahnen gesorgt. Es kam zu Unfällen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen deutlich an.

Schnee, der in Regen übergeht, hat in der Nacht für glatte Straßen gesorgt. Auch am Samstagmorgen könne das vorübergehend zu Glatteis führen, warnt Helge Tuschy vom Deutschen Wetterdienst. Das Eis könne sich in geschützten Lagen bis in den Vormittag halten.

Ein Todesopfer hat die Glätte im Land bereits gefordert: Bei Haßloch starb in der Nacht zu Samstag ein 18-jähriger Fahranfänger bei einem Unfall auf schneeglatter Straße. Wie die Polizei mitteilte, rutschte sein Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem Feld.

Acht Unfälle rund um Ludwigshafen

Die Autobahnpolizei in Ludwigshafen-Ruchheim meldete acht weitere Unfälle aufgrund von Schneeglätte auf den umliegenden Autobahnen. Dabei wurden drei Menschen schwer, einer leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden von allen acht Unfällen auf rund 100.000 Euro. Die Fahrer hatten auf den Autobahnen 61, 65 und 650 den Angaben zufolge die Kontrolle über ihre Autos verloren. Auf der A650 fuhr ein 35-Jähriger gegen 1:30 Uhr mit seinem Transporter auf bereits verunglückte Autos auf. Die Polizei stellte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille fest. Zudem besaß er keinen Führerschein.

Unfall auf der A650 bei Ludwigshafen Pressestelle Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Viel Wind und Schneeregen

Im Verlauf des Samstags regnet es weiter, bei deutlich milderen Temperaturen von plus 4 bis plus 8 Grad. Tagsüber ist es sehr windig, in der Pfalz weht es mäßig bis frisch.

Am Erbeskopf im Hunsrück ist Skifahren möglich. Nach Angaben des Betreibers laufen die Lifte übers Wochenende von zehn bis 19 Uhr. Auf zwei Hängen kann gerodelt werden. In der Eifel geht bisher nur Rodeln. Das gilt für den Schwarzen Mann und die Wolfsschlucht bei Prüm. Am Schwarzen Mann ist nach Angaben der Betreiber die Schneedecke noch zu dünn. In der Wolfsschlucht könne die Piste wegen technischer Probleme nicht präpariert werden, die Lifte seien deshalb nicht in Betrieb.

Am Sonntag wird es wieder glatt

Am Sonntag bleibt es bedeckt mit teilweise andauerndem Regen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigt dann wieder die Gefahr durch Glätte und Schneeverwehungen, vor allem in den hohen Lagen. Autofahrer sollten besonders aufpassen.

In der Eifel ist mit Temperaturen um die 5 Grad zu rechnen, Richtung Südpfalz sind es sogar bis zu 10 Grad.