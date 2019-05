Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, zieht es viele Rheinland-Pfälzer zum Grillen in die Stadtparks. Doch im Kampf gegen Müll, Lärm und Brandschäden ist das in vielen Kommunen verboten.

Vielerorts in Rheinland-Pfalz ist das Grillen nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt. Streng kontrolliert wird das Gebot aber nicht immer.

In Mainz sind die Kontrolleure des Ortdnungsamtes vor allem im Volkspark unterwegs. "Dort gibt es ein Grillareal mit allem Drum und Dran", sagt der Mainzer Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Dennoch gebe es immer wieder Menschen, die in Teiles des Parks grillten, in denen das verboten sei - etwa in der Nähe des Wasserspielplatzes. Über 180 Wildgriller seien im vergangenen Jahr im Volkspark ertappt worden.

Höhere Bußgelder für Wildgriller

Anwohner beschweren sich in den Sommermonaten über Lärm, Rauch und Müll. Im Kampf gegen die Umweltsünder hat die Stadt inzwischen die Bußgelder erhöht. Wer beim achtlosen Wegwerfen von Müll erwischt wird, muss 25 Euro zahlen. Von Wildgrillern verlangt die Stadt rund 130 Euro - und damit bis zu 80 Euro mehr als noch im vergangenen Jahr.

In Pirmasens ist die Lage laut einer Sprecherin "größtenteils entspannt". Die Stadt dulde das Grillen deswegen auch dort, wo es eigentlich verboten sei, solange keine Schäden entstünden. In den Ludwigshafener Parks ist das Grillen dagegen nur auf einer ausgewiesenen Fläche im Friedenspark erlaubt. Andere Parks und Grünanlagen würden von sogenannten Parkanlagenbegehern regelmäßig kontrolliert, teilte die Stadt mit.

Schäden durch Einweggrills

Die Stadt Koblenz moniert vor allem Einweggrills, die Schäden auf städtischen Grünflächen verursachen. Seit vergangenem Jahr läuft deswegen ein Experiment: Die Stadt hat am Rheinufer eine Grillwiese eingerichtet. Dort seien nur Grills "mit ausreichend Abstand zum Boden" erlaubt, sagt ein Sprecher.

Auch in Kaiserslautern sind Einweggrills immer wieder ein Problem. Außer auf drei ausgewiesenen Grillplätzen sei das Grillen - nicht zuletzt auch wegen der Brandgefahr - in der ganzen Stadt verboten.