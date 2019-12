per Mail teilen

Müssen in der Kohl-Biographie "Vermächtnis" von Heribert Schwan weitere Stellen geschwärzt werden? Das möchte die Witwe des Altkanzlers vor Gericht erreichen. Heute soll ein Urteil fallen.

Maike Kohl-Richter will, dass weitere Passagen in "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" nicht mehr abgedruckt werden dürfen. Außerdem verlangt sie Auskunft über die mit dem Buch erzielten Gewinne und fordert die Herausgabe der Tonbänder. Auf diesen sind die Gespräche des Autoren Heribert Schwan mit Altkanzler Helmut Kohl aufgezeichnet.

Kohl-Richter: "Setze die Prozesse fort"

In einem im Sommer im Internet veröffentlichten offenen Brief erklärte Kohl-Richter, warum sie weiter gegen Schwan vorgeht. "Es ist natürlich richtig, dass ich klage, aber eigentlich klage nicht ich, sondern setze ich die Prozesse nur fort, die mein Mann im Jahr 2012 beziehungsweise 2014 begonnen hat", so die Witwe.

Um dieses Buch geht es: Heribert Schwan verfasste "Vermächtnis" ohne Absprache mit Kohl, nachdem er sich mit dem Altkanzler verkracht hatte. dpa Bildfunk Foto: Oliver Berg

Schwans 2014 veröffentlichtes Buch sei "ein Paradebeispiel dafür, wie man einen Menschen mit seinen eigenen, im privaten Raum gesprochen Worten zum Zeugen gegen sich selbst macht".

600 Stunden Tonbandmaterial

Im Fokus stehen dabei besonders die erwähnten Tonbänder, die während der gemeinsamen Arbeit von Kohl und Schwan zur Vorbereitung der Memoiren entstanden waren. Dabei soll es sich um insgesamt 600 Stunden Material handeln.

Dauer 1:37 min Helmut Kohl - Der Weg zum Ministerpräsidenten Vor 50 Jahren wurde in Rheinland-Pfalz ein Ministerpräsident gewählt, der dem Land frische Impulse geben wollte: Helmut Kohl. Mit 39 Jahren ist er bis heute der jüngste Ministerpräsident in Deutschland. Video herunterladen (3,9 MB | MP4)

Die beiden Männer hatten sich vor der Fertigstellung zerstritten. Daraufhin schrieb der Journalist auf eigene Faust sein Buch - mit deftigen Zitaten, die Kohl nicht zur Veröffentlichung freigegeben hatte.

Tonbänder "der Forschung zugänglich machen"

Der CDU-Politiker verklagte Schwan daraufhin. Ihm wurde eine Entschädigung zugesprochen. Kohl starb am 16. Juni 2017, bevor das Urteil rechtskräftig wurde. Kohl-Richter schreibt, sie wolle die Tonbänder, "sobald ich sie in Händen habe und dann sorgfältig abgeschrieben und autorisiert habe, der Forschung zugänglich machen".

Die Urteilsverkündung war zunächst viel früher geplant. Nach Informationen der "Rheinpfalz" musste diese allerdings verschoben werden, weil die Aussage des Verlegers der Memoiren auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft werden sollte. Wegen möglichen Meineids droht ihm mindestens ein Jahr im Gefängnis.