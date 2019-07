Wegen starken Regens sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Sonntag in Rheinland-Pfalz zu mehreren Einsätzen ausgerückt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein mit zwei Personen besetztes Auto in eine überflutete Unterführung in Wittlich im Kreis Bernkastel-Wittlich gefahren. Die Beiden wurden mit einem Schlauchboot befreit.

In Wittlich befreite die Feuerwehr zwei Menschen mit einem Boot aus einer überschwemmten Unterführung. Feuerwehr Wittlich

Außerdem waren in Wittlich mehrere Keller vollgelaufen. Zwischen Ürzig und Kinheim kam es zu einem Erdrutsch - die Bundesstraße wurde vorübergehend gesperrt. An der Burg Landhut in Bernkastel-Kues sind ebenfalls durch starken Regen Felsbrocken abgebrochen. Die Zufahrt zur Burg wurde gesperrt. Nach Polizeiangaben werden Experten heute an der Absturzstelle prüfen, ob noch mehr Fels abrutschen könnte.

Auch in Römerberg im Rhein-Pfalz-Kreis liefen Garagen voll und mehrere Straßen wurden geflutet, wie im Video zu sehen ist.

Vollgelaufene Keller in Neuwied

Heftige Regenfälle haben am Samstagnachmittag in den Neuwieder Stadtteilen Gladbach, Torney und Oberbieber Straßen überflutet und Keller unter Wasser gesetzt. Es regnete so stark, dass die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte. Etwa 45 Keller liefen voll. Die Feuerwehr setzte Pumpen ein. Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden konnte.