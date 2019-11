Wissing für strengere Grenzwerte

(Für Mittwoch, 30.10.: SWR-Aktion Zu laut: Reaktion von Wissing) Der rlp Verkehrsminister Wissing (FDP) hat strengere Lärmgrenzwerte für Sportwagen und Motorräder gefordert. Vor dem Hintergrund der SWR-Lärm-Messaktion „Hier ist es zu laut“ sagte Wissing: Ziel müsse es sein, unnötigen Verkehrslärm zu vermeiden. Er wolle sich für schärfere Vorgaben auf EU-Ebene einsetzen, so beispielsweise bei getunten Autos und Motorrädern, die mit extrem lauten Auspuffanlagen für unnötigen Verkehrslärm sorgten. Einen Lärmschutzbeauftragten in RP einzuführen wie es ihn in BaWü gibt, hält Wissing nicht für erforderlich. Er sei als Minister mit dem Lärmschutz unmittelbar befasst und wolle dieses wichtige Thema nicht an einen Beauftragten delegieren. Die Lärm-Messaktion des SWR in RLP ergab, dass aufgrund von Verkehrslärm in mehreren Orten offizielle Lärmrichtwerte überschritten wurden, beispielsweise in Kirburg im Westerwald oder in Bobenheim-Roxheim in der Pfalz. AA swr red lapo