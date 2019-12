Die "weiße Weihnacht" ist längst abgehakt - die gibt es nur in den Alpen. In Rheinland-Pfalz werden die Festtage eher ungemütlich.

Die Weihnachtswoche startete mit vielen Wolken. Heute gibt es den ganzen Tag über kleine Schauer, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Auch die kommenden Tage bleiben wechselhaft. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 8 und 11 Grad, der Wind weht mäßig aus Südwest bis West. In höheren Lagen kann es auch stürmisch werden.

Schauerwetter an Weihnachten

Das Wetter an Heiligabend bleibt laut DWD stark bewölkt und mit schauerartigem Regen weiter ungemütlich. Am Nachmittag frischt der Wind bei Höchstwerten bis 11 Grad auf.

Auch am 1. Weihnachtstag bleibt es bei örtlichen Regenschauern, in höheren Lagen kann es auch mal schneien. Die Niederschläge nehmen im Tagesverlauf ab, mit 6 bis 9 Grad ist es etwas kühler als am Heiligabend. Auch der Wind flaut wieder ab und weht mäßig. Nach einem nebelig, trübem Start sei am zweiten Weihnachtstag mit neuen Wolken und Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen 4 bis 7 Grad, in Hochlagen 2 bis 4 Grad.