Sturmtief "Franz" wirft seine Schatten voraus: Erste Einschränkungen gibt es bereits im Bahnverkehr in der Pfalz. Und es soll noch stürmischer werden.

Nach Angaben der Deutschen Bahn fiel unter anderem eine Regionalbahn auf der Strecke zwischen Wissembourg und Neustadt an der Weinstraße aus. Der Zug war mit einem Baum zusammengestoßen, der auf die Gleise gestürzt war. Wegen der Sturmwarnung fahren die Züge zwischen Kaiserslautern und Bingen langsamer.

Sturmböen, Gewitter und Schnee

Nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes muss heute in Rheinland-Pfalz mit schweren Sturmböen gerechnet werden. In höheren Lagen drohen außerdem Gewitter und Schneefall.

Grund sei die Kaltfront eines Sturmtiefs über Südskandinavien. Vor allem im Bergland dürften die schweren Sturmböen demnach heftig wehen. Dort könnten Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreicht werden. In tieferen Lagen wehen die Sturmböen demnach mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde.

In der Mittagszeit sei der heftigste Wind zu erwarten. Am Abend nehme er von Westen her allmählich ab. In der ersten Hälfte der Nacht zu Donnerstag bleibe es teilweise aber noch stürmisch.

Erst am Wochenende hatte Sturmtief "Eberhard" für umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und Stromausfälle in Rheinland Pfalz gesorgt.