Kita ist nicht gleich Kita und Schule nicht gleich Schule - es gibt individuelle Bedürfnisse. Auf diese Art wird Deutsch in Kindergärten und Schulen im Land gelehrt.

In Rheinland-Pfalz müssen Kinder im letzten Kindergartenjahr an einer sogenannten Schuleingangsuntersuchung teilnehmen. Ziel ist es, festzustellen, ob das Kind den Anforderungen des Schulalltags gewachsen ist. Dabei wird neben Grob- und Feinmotorik auch die Sprachfähigkeit der Kinder getestet.

Großteil kann gut Deutsch

Für das Schuljahr 2018/2019 wurden in Rheinland-Pfalz knapp 36.000 Kinder in den Schuleingangsuntersuchungen beurteilt. Bei etwa 1.500 der untersuchten Kinder wurden keine oder unzureichende Kenntnisse der deutschen Sprache festgestellt.

An zahlreichen Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz gibt es aktuell keine grundlegenden sprachlichen Probleme. An anderen kann aus verschiedenen Förderprogrammen ausgewählt werden. Nach Angaben des Bildungsministeriums sind Deutsch-Intensivkurse mit einem Stundenumfang von bis zu 20 Lehrer-Wochenstunden dabei das zentrale Element.

In den wenigsten Fällen werden Kinder in Rheinland-Pfalz vor dem ersten Schuljahr zurückgestellt. Imago imago images / Westend61

So sieht der Sprachförderunterricht aus

An Schulen gibt es verschiedene Möglichkeiten Deutsch zu fördern - von Intensivkursen bis zu unterrichtsbegleitenden Förder- und Unterstützungsangeboten. Die Dr.-Martin-Luther-King-Grundschule in Mainz beispielsweise hatte in den vergangenen drei Jahren eine "DaZ"-Lehrerin ("Deutsch als Zweitsprache"). Dort wurden Kinder mit Sprachbarriere in kleinen Gruppen für einige Stunde in der Woche aus dem Stundenplan herausgezogen, während der Rest der Klasse Deutsch- oder Mathematikunterricht hatte.

Spielerisch lernen

Mit der "DaZ"-Lehrkraft sollen die Kinder in dieser Zeit Deutsch in Alltagssituationen lernen. Die Lehrer gehen zum Beispiel mit den Kindern einkaufen, sie kochen oder backen zusammen oder gehen ins Kino. Oft wird aber einfach nur gemeinsam gespielt - und dabei viel gesprochen.

Alltägliche Situationen erleben und viel darüber sprechen - das ist die "alltagsbegleitende Förderung". SWR

Förderung schon vor der Schulzeit möglich

Auch für die Zeit vor der Einschulung gibt es unterschiedliche Fördermaßnahmen für Kinder in Kitas oder Kindergärten. Verpflichtend sind diese nicht.

Am Evangelischen Kindergarten der Christusgemeinde Mainz kommen externe Förderkräfte zu den Kindern, die alltagsbegleitend tätig sind. Das sei einerseits nötig für Kinder mit Migrationshintergrund, bei denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, aber auch bei Kindern, die Defizite in ihrer Muttersprache Deutsch hätten.

Dauer 0:29 min Grundschulverband gegen Einschulungsverbot für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen Die Vorsitzende des Grundschulverbands, Maresi Lassek, ist gegen ein Einschulungsverbot für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen.

Logopädische oder medizinische Sprachprobleme werden im evangelischen Kindergarten nicht angegangen. In solchen Fällen würden ein Arzt und anschließend ein Logopäde zu Rate gezogen, sagt eine Mitarbeiterin.

Zahlen zur Sprachförderung im Land

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium betont, dass schulische Sprachförderung ein wichtiger bildungspolitischer Schwerpunkt der Landesregierung ist. Vergangenes Jahr (Stichtag 11. Juni 2018) gab es laut Ministerium an den allgemeinbildenden Schulen für knapp 24.000 Schülerinnen und Schüler insgesamt 13.650 Lehrer-Wochenstunden für Deutsch-Intensivkurse oder -Sprachfördermaßnahmen.