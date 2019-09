per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz beginnt der Herbst - zumindest der gefühlte: Ab Donnerstag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) merklich kühler im Land.

Maximal würden dann noch Temperaturen zwischen 13 Grad in der Eifel und 21 Grad am Rhein erreicht, hieß es. Im Norden sei zudem mit einzelnen leichten Schauern zu rechnen. Der Wind wehe mäßig bis frisch und könne auch mal stark böig auffrischen. Kaum wärmer werde es voraussichtlich am Freitag. Dann soll es aber heiter bis wolkig und trocken bleiben.

Im Bergland bereits am Mittwoch kühler

Ankündigen wird sich der Wetterumschwung laut DWD bereits heute: Zwar werde es im Süden von Rheinland-Pfalz heiter und mit bis zu 27 Grad recht warm. Im Bergland dagegen sei mit maximal 20 Grad zu rechnen. Auch nähmen gegen Abend die Wolken im Norden und Westen zu.