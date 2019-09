In der Woche war viel los in Rheinland-Pfalz – Während in Rheinhessen und der Pfalz die Hauptweinlese startete, machten in Nieder-Olm die Kandidaten für den SPD-Vorsitz Station. In Queidersbach wird ein Pfarrer wegen seiner Hauptfarbe angefeindet und das Mainzer Unternehmen „Werner &Merz“ bekommt den Deutschen Umweltpreis verliehen – da die Behältnisse aus sogenanntem Recyclat hergestellt werden. mehr...