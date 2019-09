In der Woche war viel los in Rheinland-Pfalz – Während in Berlin das Klimapaket vorgestellt wurde, gingen in mehreren rheinland-pfälzischen Städten Alt und Jung gemeinsam auf die StraßeDer Bundespräsident bereist mit 180 Diplomaten die Moselregion. Die Riva-Beschäftigten streiken inzwischen seit 15. Wochen und es gibt immer weniger Hebammen in Rheinland-Pfalz. mehr...