Das neue Jahr beginnt wechselhaft und regnerisch in Rheinland-Pfalz. Eine Wolkendecke macht sich breit. In der Wochenmitte muss in höheren lagen mit Schnee gerechnet werden.

Am Neujahrstag ist es zunächst bedeckt, manchmal regnet es. Am Abend dann lockert die Wolkendecke mancherorts etwas auf. Im Norden aber gibt es Schauer, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Die Temperatur rangiert zwischen 7 bis 9 Grad, im Bergland ist es kühler. Der Wind weht mäßig aus West. In Eifel, Hunsrück und Westerwald soll es einzelne starke Böen geben.

Ab Mittwoch vereinzelt Schneeschauer

Am Mittwoch ist es zwar weiter größtenteils bewölkt, doch bricht die Sonne ab und an auch einmal längere Zeit durch die Wolken. Es gibt einzelne Schauer, oberhalb von 200 Metern Höhe fällt Schnee und es kann glatt werden. Es wird zwischen 4 bis 6 Grad warm. Nur noch vereinzelt ist mit starken Böen zu rechnen, zum Abend hin flaut der Wind ab. Nachts kann es aufgrund von Schneeschauern glatt werden.

Auch am Donnerstag verziehen sich die Wolken nicht. Im Laufe des Tages soll es gebietsweise schauern, weiter oben gibt es wie am Vortag Schnee und Glätte. Auch wird es noch etwas kühler, die Höchstwerte liegen bei 0 Grad im Bergland und bei maximal 4 am Rhein.