Viel Sonne, zu warm und zu trocken: So lässt sich das Wetter im Jahr 2018 beschreiben. Rheinland-Pfalz setzte auf den bundesweiten Schnitt noch einen drauf.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Mitteltemperatur in Rheinland-Pfalz dieses Jahr bei 10,8 Grad Celsius - das sind 0,4 Grad mehr als der neue bundesweite Rekord.

Die Sonne schien viel und ausgiebig und ebenfalls etwas mehr als im deutschen Durchschnitt. Die Trockenheit war in Rheinland-Pfalz zwar längst nicht so ausgeprägt wie in manchen Gegenden in Ostdeutschland. Aber wegen des Niedrigwassers des Rheins konnte man im Herbst teilweise im Flussbett spazieren gehen.

Im Zeichen des Klimawandels

In Deutschland insgesamt stand das Jahr 2018 ganz im Zeichen des Klimawandels, so der Deutsche Wetterdienst. Es war das wärmste und sonnigste Jahr seit Beginn regelmäßiger Aufzeichnungen im Jahr 1881. Von April bis November seien alle Monate ausnahmslos zu warm, zu trocken und sonnig gewesen.

Alle genannten Jahreswerte sind laut DWD vorläufig - die Daten für die letzten vier Tage des Jahres basieren auf Prognosen.