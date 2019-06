per Mail teilen

Der Hochsommer hat Rheinland-Pfalz weiter fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit bis zu 36 Grad am Samstag und sogar 38 Grad am Sonntag.

"Da kann es durchaus sein, dass wir für den Juni noch mal rekordverdächtige Temperaturen erreichen", sagte ein Meteorologe des DWD am Freitag. Am Wochenende bleibe es trocken, sonnig und wolkenlos.

Die höchste Temperatur des Jahres für Rheinland-Pfalz wurde am Mittwoch in Kaiserslautern und Bad Kreuznach gemessen, wo jeweils 37,4 Grad ermittelt wurden.

Heiße Luft aus der Sahara

Verantwortlich für die Hitze ist laut Wetterdienst ein ausgeprägtes Tief über dem westlichen Atlantik. Dadurch ströme heiße Luft aus der Sahara über das westliche Mittelmeer nach Norden.

Erst am Sonntagnachmittag frischt der Wind dann etwas auf. Am Abend und in der Nacht könne es besonders im Südosten von Rheinland-Pfalz zu Schauern oder sogar Gewittern kommen. Zum Wochenbeginn rechnet der Meteorologe dann mit Höchsttemperaturen bis 32 Grad.

Experten raten auch mit Blick auf die kommenden Tage dazu, körperliche Anstrengungen im Freien zu vermeiden und ausreichend zu trinken. Die Belastung bleibe weiter hoch.