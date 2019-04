In Koblenz kommt es wegen Sanierungsarbeiten an der Südtangente ab Mitte dieser Woche erneut zu Verkehrsbehinderungen auf der B9. Von Mittwoch bis Samstag wird die Bundestraße zwischen Koblenz und dem Stadteil Stolzenfels nachts in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Während der Vollsperrung in den drei Nächten von Mittwoch bis Samstag wird eine Umleitung eingerichtet. Wer von Koblenz aus in Richtung Boppard unterwegs ist, fährt über die Hunsrückhöhestraße nach Waldesch und anschließend über die Landstraße wieder zurück zur B9 bei Rhens. In der Gegenrichtung läuft der Verkehr ebenfalls über diese Strecke. Die Straßensperrung ist notwendig, weil der Landesbetrieb Mobilität unter dem Brückenbauwerk der Südtangente neue Baugerüste anbringen lässt. Deshalb wird bereits am Montag und Dienstag in der Nacht eine Anliegerstraße unter der Südtangente gesperrt.

