Im vergangenen Jahr hat es in Rheinland-Pfalz weniger Straftaten und eine weiter steigende Aufklärungsquote gegeben. Zugenommen hat zwar die Zahl der Taten im Bereich Cyberkriminalität, aber Wohnungseinbrüche gab es deutlich weniger.

Mit 241.529 Straftaten registrierte die Polizei 2.939 Fälle weniger als noch 2018 - und damit den niedrigsten Stand seit 1994. Die Aufklärungsquote stieg laut Kriminalstatistik mit 64,9 Prozent auf einen neuen Höchstwert.

"Das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, ist in Rheinland-Pfalz erneut gesunken. Mit einer professionellen und sehr erfolgreichen Arbeit im Bereich der inneren Sicherheit sorgen wir dafür, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin in einem der sichersten Bundesländer leben können", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) bei der Vorlage der Statistik am Montag. Würden die ausländerrechtlichen Verstöße gegen Einreisebestimmungen herausgerechnet, sinke die Zahl der Straftaten noch einmal auf rund 235.994.

Mehr politisch motivierte Straftaten

Trotz der positiven Entwicklung werde die Polizei "mit permanent steigenden Anforderungen konfrontiert", sagte Lewentz. "Insbesondere der islamistische Terrorismus und die Bedrohung der inneren Sicherheit durch rechtsmotivierte Straftäter stellen für die Sicherheitsbehörden eine große Herausforderung dar."

So stieg die Zahl der politisch motivierten Straftaten gegenüber dem Vorjahr um 17 auf 1.058. Die Zahl der Gewalttaten sank gleichzeitig um 39 auf 55. Bei den rechtsmotivierten Delikten war zwar ein Rückgang um acht Prozent auf 640 Straftaten zu verzeichnen. Gleichwohl entfiel damit die Hälfte der politisch motivierten Straftaten auf diesen Bereich.

Deutlich weniger Wohnungseinbrüche

Im Bereich der Wohnungseinbrüche konnte - wie schon im vergangenen Jahr - erneut ein deutlicher Rückgang von rund 20 Prozent erzielt werden. "Der Polizei ist es damit gelungen, die Fallzahlen seit dem Jahr 2015 mehr als zu halbieren auf jetzt rund 3.250. Das ist der niedrigste Wert seit der differenzierten Erfassung dieses Delikts in der Kriminalstatistik im Jahr 1999 und Ergebnis einer konsequenten Bekämpfungsstrategie unserer Polizei", unterstrich der Minister. In knapp der Hälfte der Fälle sei es beim Einbruchsversuch geblieben. Gleichzeitig konnte die die Aufklärungsquote auf mehr als 23 Prozent gesteigert werden.

Mehr Cyberkriminalität

Erneut zugenommen hat dagegen die Zahl der Straftaten im Bereich der Cyberkriminalität mit einem Plus von rund acht Prozent auf 13.590. Allerdings muss bei diesem Deliktsfeld von einem sehr hohen Dunkelfeld ausgegangen werden. "Die Bandbreite illegaler Straftaten der Cyberkriminalität erstreckt sich vom weiten Feld der Betrügereien über nahezu alle Deliktsbereiche bis hin zum Handel mit Waffen, Betäubungsmitteln und mit gefälschten Dokumenten", erläuterte der Präsident des Landeskriminalamtes, Johannes Kunz.

Besonders herausragend war in diesem Zusammenhang das Verfahren um den sogenannten "Cyberbunker" in Traben-Trarbach unter Leitung des LKA mit seinen umfangreichen Ermittlungen, Durchsuchungen und Festnahmen.