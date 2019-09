In Rheinland-Pfalz hat es im vergangenen Jahr mehr Beißvorfälle gegeben als noch vor 20 Jahren, obwohl inzwischen deutlich weniger gefährliche Hunde im Land registriert sind.

Im Jahr 2018 verletzten gefährliche Hunde laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 265 Menschen und 281 andere Hunde - 76 Hunde starben. Das sind Höchststände der vergangenen vier Jahre. Zum Vergleich: Im Jahr 2001 wurden 207 Menschen und 164 Hunde verletzt, drei starben - deutlich weniger also als 2018. Das letzte Mal, dass ein gefährlicher Hund einen Menschen im Land tötete, war 2002.

Rund 700 Kampfhunde in Rheinland-Pfalz registriert

Derzeit gelten rund 700 Hunde in Rheinland-Pfalz wegen ihrer Rasse als gefährlich. Zu diesen sogenannten Kampfhunden gehören etwa American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Pit Bull Terrier sowie Hunde, die von ihnen abstammen. Daneben wurden aufgrund des Verhaltens etwa weitere 210 Hunde als gefährlich eingestuft. 2001 galten noch 4.696 Hunde nach Rasse und 746 nach Verhalten als gefährlich. Gründe für die deutlich niedrige Anzahl im Jahr 2018 seien etwa höhere Steuern und schärfere Kontrollen.

Die meisten gefährlichen Hunde - nämlich 60 - sind nach ADD-Auswertungen in Ludwigshafen registriert, gefolgt von 52 im Westerwaldkreis und 49 in Kaiserslautern. Deutlich weniger gefährliche Hunde gibt es in Mainz mit 23, in Koblenz mit 20 und in Trier mit 18 Tieren. Die Zahlen erfassten aber nur die angemeldeten Hunde. "Als Dunkelziffer können Sie das gleiche nochmal draufrechnen", sagte eine Sprecherin der ADD.

Vorgaben für die Haltung

Dass die Zahl der Beißvorfälle dennoch auf ähnlichem Niveau oder sogar gestiegen ist, könne mehrere Ursachen haben: "Immer mehr Hundehalter haben mehr als einen Hund. Das erschwert die Aufsicht", erklärte die Sprecherin. Zudem würden kleinere Beißvorfälle eher erfasst. Das führe aber nicht zwangsläufig dazu, den Hund als gefährlich einzustufen.

Wer einen gefährlichen Hund halten möchte, braucht nach Landeshundegesetz eine Erlaubnis, muss volljährig und versichert sein. Zudem müsse "ein berechtigtes Interesse" an der Haltung bestehen. Beim Spaziergang herrsche zudem Leine- und Maulkorbpflicht. Bei Verstoß kann ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro verhängt werden.

Große Unterschiede bei Kosten

Die legale Haltung eines gefährlichen Hundes ist teuer. In Mainz kostet das nach Angaben des Bundes der Steuerzahler Rheinland-Pfalz 600 Euro jährlich. Zum Vergleich: Der erste nicht gefährliche Hund kostet in Mainz 186 Euro, jeder weitere 216 Euro - beides Spitzenwerte im Land. Ähnlich teuer ist ein gefährlicher Hund in Ludwigshafen (612 Euro).

Am meisten zahlen Hundehalter aber mit 800 Euro in Wittlich. Deutlich günstiger ist ein gefährlicher Hund mit 108 Euro hingegen in Koblenz - gleiches gilt für Trier (120 Euro), Kaiserslautern (102 Euro) und Neuwied (96 Euro).

Steuerzahlerbund gegen Hundesteuer

Ende Juli hatte der Steuerzahlerbund zum wiederholten Male die Abschaffung der Hundesteuer gefordert. Die kommunalen Spitzenverbände lehnten dies ab.