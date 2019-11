AfD-Fraktionsvize Joachim Paul droht Abwahl

Das gab es noch nie in Rheinland-Pfalz. Der Vorsitzende eines Landtagsausschusses soll abgewählt werden. So wollen es die Ampel-Fraktionen und die CDU. Es geht um Joachim Paul von der AfD. Recherchen des SWR haben ihn in Bedrängnis gebracht.