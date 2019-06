Der Landtag beschäftigt sich heute unter anderem mit dem Einsatz von Drohnen in Weinbergen. SPD, FDP und Grüne setzen sich dafür ein, dass im Steillagenweinbau Drohnen zur Schädlingsbekämpfung benutzt werden dürfen.

Mit den Drohnen können Pflanzenschutzmittel gezielter versprüht werden. Tests unter anderem an der Mosel haben gezeigt, dass der Einsatz der Drohnen effizienter ist. Außerdem sind sie leiser als die Hubschrauber, die bisher die Spritzmittel im Steillagenweinbau an Mosel und Ahr versprühen.

Klöckner für praxisnahen Drohnen-Einsatz

Zuständig für die Genehmigung solcher Drohnenflüge ist der Bund. SPD, FDP und Grüne fordern deshalb die Landesregierung dazu auf, sich auf Bundesebene dafür stark zu machen, den Einsatz von Drohnen in Weinbergen zu erleichtern. Die CDU spricht sich in einem Alternativantrag für Praxistests mit Drohnen aus.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU hat sich bereits "für einen praxisnahen und unbürokratischen Einsatz von Drohnen in der Land-, Forst- und Weinwirtschaft" ausgesprochen. Dabei müssten allerdings die Anforderungen an die Flugsicherheit sichergestellt sein.

Letzte Plenarsitzung vor der Sommerpause

Die Abgeordneten befassen sich außerdem mit der Geburtshilfe in Rheinland-Pfalz. Hintergrund ist die Schließung einer Station in Daun in der Eifel. Außerdem stehen Entwicklungen in der Pflege auf der Tagesordnung des Parlaments.

Bis zum 27. Juni sind noch Sitzungen von Fachausschüssen angesetzt. Danach sind Parlamentsferien bis 13. August. Die nächste Plenarsitzung des Landtags findet am 21. August statt.