Die obersten Repräsentanten der beiden christlichen Kirchen in Rheinland-Pfalz haben an Weihnachten dazu aufgerufen, sich in der Gesellschaft für andere und für die Umwelt einzusetzen.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf warnte Kirchenvertreter vor einer machtbewussten und besserwisserischen Haltung. Er forderte, sowohl im Wort als auch in der Tat ein Zeugnis der Liebe Jesu zu sein. "So wie bei Jesus Lehre, Leben, Tat und seine Person eine glaubwürdige Einheit sind, so soll es auch in der Kirche sein, die sich als sein Leib versteht", sagte Kohlgraf in seiner Weihnachtspredigt am ersten Weihnachtstag im Mainzer Dom.

Kohlgraf warnt Kirche vor Besserwisserei

"Im Leben der Kirche geht es nicht darum, Macht zu sichern, besonders an Weihnachten wird diese Versuchung entlarvt", sagte er. Zu oft sei Jesus Menschen begegnet, "die sicher sind in der Kenntnis der Gebote, sie aber im Wesentlichen als Forderungen für andere verstehen". Religiöses Wissen werde so zum Herrschaftsinstrument über andere.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Arne Dedert/dpa

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann rief die Gläubigen dazu auf, sich "mit weitem Herzen" für eine solidarische Gesellschaft einzusetzen. Es sei nötig, auf Fremde zuzugehen, ihnen Heimat zu geben und das Leben zu teilen. "Unser Leben auf dieser Erde ist eine einzige große Weggemeinschaft."

"Wir können nicht Volk und Haus Gottes sein, wenn wir nicht da sind, wo Gott wahrhaft wohnt." Karl-Heinz Wiesemann, Bischof in Speyer

Mit Solidarität und Gerechtigkeit könne man denen widerstehen, "die die Gesellschaft spalten und Unfrieden säen". Auch für die Kirche sei es "hohe Zeit", sich auf den Weg zu machen, forderte Wiesemann. "Vom hohen Ross runter, ganz klein anfangen", sagte er. "Wir können nicht Volk und Haus Gottes sein, wenn wir nicht da sind, wo Gott wahrhaft wohnt, wo er zuhause ist."

Bischof Karl-Heinz Wiesemann aus dem Bistum Speyer dpa Bildfunk Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Kirchenpräsident Schad: Jeder Einzelne kann wirken

Ein Wandel zum Guten in der Welt könne von jedem Menschen mitgetragen werden, betonte der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad. Die Träume von Frieden und Gerechtigkeit bildeten den Anfang von Weihnachten.

Die Geburt Jesu zeige, dass Gott einen Menschen geschickt habe, der "unser Licht in unserem Schmerz" wurde. Christen gebe dieses Licht die Hoffnung, dass alles gut werde und einen Sinn erhalte.

Präses Rekowski: Gott ist bei den Menschen

Nach den Worten des rheinischen Präses Manfred Rekowski, zeigt die Weihnachtsgeschichte, dass Gott in allen Höhen und Tiefen des Lebens an der Seite der Menschen ist. "Gott ist da - er ist nah: bei den Hirten auf dem Feld, bei Maria und Josef im Stall, aber auch in einer langen schmerzhaften Krankengeschichte, vor den Trümmern eines Lebensentwurfes, an den Gräbern unserer Lieben, in den Krisenregionen unserer Welt", sagte Rekowski in seiner Predigt an Heiligabend in der Düsseldorfer Johanneskirche.

Weihnachten sei "viel mehr als die Dosis Sentimentalität, die man sich alle Jahre wieder einmal gönnt", betonte Rekowski laut Predigttext. Weihnachten bleibe nicht folgenlos, sondern bringe Menschen in Bewegung. In einer zerrissenen Welt, in der vieles im Dunkeln liege und nach Veränderung schreie, sei Weihnachten "Gottes Ja zur Menschlichkeit und sein Nein zur Zerstörung des Lebens".

Ackermann: Jedem kommt Würde zu

Weihnachten zeigt nach Ansicht des Trierer Bischofs Stephan Ackermann ein tiefes Bekenntnis Gottes zum Menschsein. "Mensch zu werden, ist für Gott nicht unter seiner Würde", sagte Ackermann am ersten Weihnachtsfeiertag in einem Gottesdienst im Trierer Dom.

Die Würde des Menschen sei aus Sicht der biblischen Texte nicht identisch mit der individuellen Leistungsfähigkeit eines Menschen. Jedem Menschen komme diese Würde zu, "unabhängig von seiner körperlichen, geistigen oder sittlichen Stärke". In der Christmette an Heiligabend hatte Ackermann zu Veränderung aufgerufen, damit ein gutes Leben für alle möglich werde.

Bätzing ruft zu Einsatz für Erde auf

Der Bischof von Limburg, Georg Bätzing, prangerte in seiner Weihnachtspredigt eine "maßlose Ausbeutung der Natur" an. Ihre Folgen würde immer deutlicher bewusst. Korruption, Rechtsbruch und Rücksichtslosigkeit seien die eigentlichen Ursachen hinter zahlreichen Konflikten und Kriegen in der Welt.

"Nur in ideologischer Verblendung kann man sie noch auszublenden versuchen. Armut, Kriege und Migrationsströme sind indirekte oder direkte Folgen unseres Lebensstils in unserem kleinen, ganz und gar privilegierten Teil der einen Welt. Wenn wir dafür keine gerechten Lösungen finden, und wenn wir sie nicht bald umsetzen, gefährden wir die Zukunft unseres Planeten", warnte der Bischof. Das katholische Bistum Limburg erstreckt sich über Teile von Hessen und Rheinland-Pfalz.