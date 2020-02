Weiberfastnacht, Weiberfasching oder Schwerdonnerstag - mit dem heutigen Donnerstag beginnt die Straßenfastnacht in den närrischen Hochburgen. Wo kräftig geschunkelt wird, erfahren Sie hier.

Traditionell sind die Orte im Rheinland, in der Eifel und im Hunsrück die Hochburgen des Weiberfaschings. Die wilden Weiber, vielerorts auch "Möhnen" genannt, stürmen die Rathäuser und übernehmen damit symbolisch die Macht für einen Tag.

Dauer 0:46 min Wo im Land die Möhnen los sind An Altweiber fällt traditionell der Startschuss für die Straßenfastnacht im Land. Wir zeigen Ihnen, was Sie heute auf den Straßen der Hochburgen erwartet.

Möhnenumzug in Mülheim-Kärlich

Während die Weiberfastnacht überwiegend auf öffentlichen Plätzen und in Kneipen gefeiert wird, veranstalten die Möhnen in Mülheim-Kärlich einen großen Umzug. Los geht der um 14:11 Uhr. Zum "Vorglühen" treffen sich die Damen ab 11:11 Uhr im Möhnenzelt auf dem Rathausplatz. Der Mülheimer Möhnen-Club 1950 e.V. ist übrigens der größte Möhnenverein in Deutschland.

Große Liveparty am Mainzer Fastnachtsbrunnen

War die Weiberfastnacht in der Vergangenheit eher ein Brauch im nördlichen Rheinland-Pfalz, hat sie sich inzwischen auch in der Narrenhochburg Mainz fest etabliert. Der Mainzer Carneval Verein (MCV) veranstaltet ab 11:11 Uhr auf dem Schillerplatz eine große Party. Anschließend geht es auf der "Lu" (Ludwigstraße), im Narrenzelt oder in der Fastnachts-Alm auf dem Tritonplatz weiter. Und wer dann immer noch nicht genug hat, zieht durch die Kneipen der Mainzer Altstadt. Auf dem Schillerplatz und im Umkreis herrscht Glasverbot.

In Bad Kreuznach wird ab 11:11 Uhr im "Narrenkäfig" auf dem Kornmarkt und in der Roßstraße geschunkelt. Auch hier herrscht Glasverbot. Der Eintritt ist ab 16 Jahren, die Karten kosten zwischen fünf (Vorverkauf) und sieben Euro.

Weiberfastnacht - wer hat's erfunden? Offiziell gelten die "Waschweiber" in Bonn-Beuel im Jahr 1824 als die "Erfinderinnen" des neuzeitlichen Weiberfaschings (rheinisch "Wieverfastelovends"). Das ganze war ein Akt der Emanzipation, denn die aufmüpfigen Waschfrauen wollten - genauso wie ihre Männer - am fröhlichen Karnevalstreiben teilhaben. Sie gründeten ein Damenkomitee und forderten für einen Tag die Macht: "Die Frau allein soll jetzt regieren, der Mann fortan sey unterthan. Und wagt er sich zu opponieren, so stören wir uns nicht daran." Viele Historiker meinen aber, dass die Tradition der Machtübergabe an die Frauen bis ins Mittelalter zurückgeht. Kurz vor Beginn der Fastenzeit luden damals die Grundbesitzer die Ehefrauen ihrer bäuerlichen Kleinpächter zu einem Festessen mit Tanz ein - dem "Weiberzechen" - bei dem es häufig hoch her gegangen sein soll. Später hätten die Frauen dann die Organisation der Feste selbst in die Hand genommen. Woher die Tradition kommt, dass sich die "Möhnen" zunächst als alte, hässliche Frauen oder Hexen verkleideten, ist unklar. Später wurde das Hexenkostüm zunehmend gegen das Kleid einer Bürgersfrau aus dem 19. Jahrhundert eingetauscht. Auch die Frage, warum an Weiberfastnacht den Männern der Schlips abgeschnitten wird, ist nicht genau geklärt.

Zentrale Party auf dem Trierer Hauptmarkt

In Trier eröffnet die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) an Weiberfastnacht auf dem Hauptmarkt ab 11:11 Uhr den Straßenkarneval in der Stadt. Rund um den Markt gilt zwischen 10 und 18 Uhr ein Glasverbot. Das Ordnungsamt wird Rucksäcke und Taschen an den Zugangswegen kontrollieren. Jugendliche müssen mit Alkoholkontrollen rechnen. Die Jugendclubs Mergener Hof und Exhaus veranstalten ab ab 14 Uhr eine zentrale Party in der Aula der Berufsbildenden Schulen, Langstraße 2.

Nun herrschen die Frauen im Rathaus von Bernkastel-Kues

Entlang der Mosel werden in vielen Ortschaften die Rathäuser gestürmt, wie zum Beispiel in Bernkastel-Kues, Wittlich und in Zell. In Veldenz an der Mosel und in Hoxel im Hunsrück finden Umzüge statt.

Weiberfastnacht in der Pfalz

Verglichen mit den nördlichen Landesteilen ist in Sachen Weiberfastnacht in der Pfalz noch Luft nach oben. Statt auf Straßen und Plätzen wird hier eher drinnen gefeiert. In der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen etwa darf bis in die frühen Morgenstunden zu Live-Musik und DJs getanzt werden. In der Damensitzung in der Stadthalle Speyer bleiben die Frauen am Abend unter sich - Männer sind als Besucher nicht zugelassen.

Eine Ausnahme sind die Altleininger Hexen: Sie ziehen seit Jahren durch die Straßen der Gemeinde im Kreis Bad Dürkheim und kassieren "Wegzoll" von Autofahrern und Fußgängern. Nicht, um sich anschließend von dem Geld zu betrinken, sondern für einen guten Zweck.