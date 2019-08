per Mail teilen

Wildschweine wurden in der abgelaufenen Jagdsaison besonders stark ins Visier genommen: Nie wurde mehr Schwarzwild erlegt. Ein Grund ist die drohende Afrikanische Schweinepest.

88.650 Wildschweine wurden im Jagdjahr 2017/2018 in Rheinland-Pfalz erlegt. Damit liegt die Zahl deutlich höher als in der vorherigen Saison, in der 60.722 Wildschweine getötet wurden. Dies geht aus Zahlen des Deutschen Jagdverbandes und des Landesforsten Rheinland-Pfalz hervor.

Ein Grund für die hohen Jagdzahlen ist die drohende Afrikanische Schweinepest. In Deutschland ist die Krankheit bisher nicht ausgebrochen, sie wurde jedoch in insgesamt neun EU-Staaten nachgewiesen.

Ausbruch in Belgien

Zu den betroffenen Ländern gehört auch Belgien. Der Ausbruchsherd, wo bislang 135 tote Wildschweine mit dem Erreger entdeckt wurden, liegt nur rund 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Mit dem Nachweis der Erreger im Nachbarland bestehe ein zusätzliches Einschleppungsrisiko durch wandernde Wildschweine, sagt der Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit(FLI), Franz Conraths.

Risikofaktor Mensch

"Hauptrisikofaktor für die Ausbreitung bleibt aber - über die Verfütterung oder Entsorgung von kontaminierten Speiseresten - der Mensch", betont Conraths.

Der Deutsche Jagdverband forderte, das Übertragungsrisiko an Bahnhöfen, Parkplätzen und Grenzübergängen zu verringern, beispielsweise durch verschließbare Abfallbehälter an Rastplätzen oder auch wildschweinsichere Zäune. Einen Impfstoff gegen die Tierkrankheit gibt es bisher nicht.