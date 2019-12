Der ICE553 (Koblenz-Berlin) hält mit dem Fahrplanwechsel auch in Remagen. Der Regionalexpress (RE) 8 fährt künftig schneller von Koblenz nach Köln. Dafür wird die Route geändert, so dass einige Halte wie etwa Engers, Vallendar, Koblenz-Ehrenbreitstein und Flughafen Köln/Bonn entfallen. Dafür werden diese Haltestellen künftig von der langsameren Regionalbahn (RB) 27 bedient. Auf der Linie RE8 setzt die Bahn außerdem neue, modernere Waggons ein. Auch im Westerwald ändert sich der Fahrplan. Die Linie RB90 etwa fährt künftig von Limburg bis Siegen durch. Umsteigen in Westerburg ist dann nicht mehr nötig, außerdem entfallen Zugaufenthalte in manchen Stationen. So soll die Fahrt von Limburg nach Siegen insgesamt etwa eine Stunde schneller gehen als bisher. Außerdem sollen in der Nacht Busse von Limburg in die Verbandsgemeinden Montabaur, Wallmerod, Westerburg und Rennerod fahren.