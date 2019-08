Heute will Landau als erste Stadt in Rheinland-Pfalz den Klimanotstand ausrufen. Einfach nur eine "nette Geste" oder ein konkreter Schritt in Richtung klimafreundlichere Zukunft?

In vielen deutschen Städten gilt der Klimanotstand schon. Damit erklären die Kommunen per Beschluss, dass es die Klimakrise gibt und dass die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um diese Krise zu begrenzen. Im August könnten mehrere Städte in Rheinland-Pfalz den Klimanotstand ausrufen. Wie stark sich der Beschluss auf die Politik der Städte auswirkt, könnte allerdings sehr unterschiedlich sein.

Dauer 4:51 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Kommunen rufen den Klimanotstand aus Unvorhersehbare Wetterphänomene. Immer neue Hitzerekorde, Tornados, die Häuser zerstören, Starkregen, der ganze Dörfer unter Wasser setzt. Rheinland-Pfalz spürt den Klimawandel. Video herunterladen (11,7 MB | MP4)

Landau will als erste Stadt in Rheinland-Pfalz den Klimanotstand erklären - ein entsprechender Antrag behandelt der Stadtrat am heutigen Dienstag um 17.00 Uhr. Die Stadt will mit dem Beschluss entsprechende klimafreundliche Maßnahmen in Angriff nehmen. Geplant sind unter anderem ein Ausbau der Fahrradinfrastruktur und des ÖPNV-Angebots sowie das Pflanzen von 500 zusätzlichen Bäumen. Bei Neubauten wie Garagen oder Carports soll das Begrünen der Dächer Pflicht werden.

Der geplante Ratsbeschluss dürfe "keine nette Geste" sein, die nach der Verabschiedung in der Schublade verschwinde, betont die örtliche Koalition aus Grünen, FDP und CDU. Die SPD-Opposition im Gemeinderat hält die in Aussicht gestellten Schritte für zu vage.

Alles auf Klimaschädlichkeit prüfen

In Trier will die Grünen-Fraktion einen Antrag zum Klimanotstand am 29. August in den Stadtrat einbringen. Ein erster Entwurf sei anderen Fraktionen zur Verfügung gestellt worden, sagt Fraktionsvorsitzende Anja Reinermann-Matatko. Nun wollten die Grünen deren Rückmeldung abwarten und gegebenenfalls Änderungen aufnehmen. Der Trierer Antrag sieht vor, dass alle Entscheidungen, Projekte und Prozesse der Stadt und ihrer Gesellschaften auf ihre klimatischen Auswirkungen hin zu prüfen sind.

In Koblenz haben die Grünen angekündigt, Ende August im Stadtrat den Klimanotstand zu beantragen. "Der angestrebte Beschluss soll konkrete und verbindliche Ziele für die nächsten Jahre festlegen", heißt es von der Partei. Bei einer Zustimmung müsste der Stadtrat wohl bei jeder Entscheidung prüfen, ob sie sich negativ auf das Klima auswirkt - etwa, wenn sich Industrie ansiedeln will. Die Grünen sind die stärkste Fraktion im Stadtrat, mit einer Mehrheit von nur einer Stimme. Um den Klimanotstand auszurufen, brauchen sie die Unterstützung von CDU oder SPD. Deren Zustimmung gilt als unklar.

"Grundlage sofortigen Handelns"

In Mainz steht das Thema am 28. August auf der Tagesordnung des Stadtrats. Grüne und ÖDP haben bislang je einen Antrag zum Klimanotstand angekündigt, wie es bei der Stadt heißt. Diese werden noch erarbeitet - am 20. August müssen sie fertig sein. Einzelheiten wollten beide Fraktionen noch nicht nennen. "Der Klimanotstand darf auf keinen Fall zur Handlungsalternative werden, sondern muss - ganz im Gegenteil - zur Grundlage sofortigen und unverzüglichen Handelns werden", fordert die Bewegung Fridays for Future Mainz auf Twitter.