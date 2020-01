Das stürmische Wetter hat am Dienstag seine Spuren in Rheinland-Pfalz hinterlassen. Bei Saarburg traf ein vom Wind abgerissener Ast einen Mann im Nacken. In der Pfalz fegte der Sturm Betonteile vom Dach eines Firmengebäudes.

Ein benachbartes Gebäude in Frankenthal wurde nach Angaben der Polizei evakuiert und eine Straße gesperrt. Die Feuerwehr musste die losen Teile sichern. In Saarburg stürzte der 35-Jährige rund zehn Meter in die Tiefe, nachdem ihn der Ast auf einer ehemaligen Mülldeponie zwischen Saarburg und Mannebach getroffen hatte. Er zog sich Verletzungen zu. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.

Feuer in Einfamilienhaus

Ein Blitzeinschlag verursachte in Hördt (Kreis Germersheim) ein Feuer. In der Ortschaft brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 30.000 Euro.

In Rheinhessen hat das Sturmtief "Lolita" bereits leichte Schäden angerichtet. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. In Worms und Biebelnheim kippte jeweils ein Baum um. In Sulzheim wurde ein Gartenhäuschen fortgeweht und in Wackernheim landete ein Bauzaun auf einem Auto.

Unfall auf der A6 bei starkem Wind

Wegen starken Windes prallte am Dienstagmorgen ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Sprinter auf der Autobahn 6 bei Wattenheim (Landkreis Bad Dürkheim) gegen die Leitplanke und kippte um. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Während der Bergung waren die mittlere und linke Spur in Richtung Saarbrücken laut Polizei zeitweise gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 26.000 Euro.

In Kaiserslautern blieb der Zoo den ganzen Tag geschlossen. Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt sagte, durch die starken Windböen könnten Totholz oder kleine Äste aus den Baumkronen fallen und Besucher verletzen.

Warnung des Deutschen Wetterdienstes

Der Vorhersage zufolge sorgt die Kaltfront eines Sturmtiefs noch bis Mittwoch für Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in Schauer- und Gewitternähe sowie im Bergland vor schweren Sturmböen.

Auch in tieferen Lagen können Sturmböen zwischen 60 und 80 km/h auftreten, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung.