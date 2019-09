Beim Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin am Samstagabend in Neustadt an der Weinstraße wurden insgesamt sechs Kandidatinnen fürs Finale ausgewählt. Zwei Finalistinnen kommen aus Rheinland-Pfalz.

Für die Wahl am 27. September qualifizierten sich (im Bild v.l.): Laura Gerhardt (Mosel), Julia Sophie Böcklen (Württemberg), Angelina Vogt (Nahe), Katharina Bausch (Rheingau), Carolin Hillenbrand (Hessische Bergstraße) und Miriam Kaltenbach (Baden). SWR Entscheidend war das Fachwissen rund um den Wein. Von den fünf rheinland-pfälzischen Bewerberinnen überzeugten dabei Laura Gerhardt von der Mosel und Angelina Vogt von der Nahe. Wenn am kommenden Freitag, wieder in Neustadt an der Weinstraße, die Deutsche Weinkönigin im Finale ermittelt wird, sind auch Miriam Kaltenbach aus Baden, Carolin Hillenbrand von der Hessischen Bergstraße, Katharina Bausch aus dem Rheingau und Julia Sophie Böcklen vom Anbaugebiet Württemberg mit dabei. Dauer 1:19 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Sechs Kandidatinnen in der Endrunde In Neustadt an der Weinstraße hat am Samstag der Wettstreit um das Amt der 71. deutschen Weinkönigin begonnen. Sie soll die jetzige Amtsinhaberin Carolin Klöckner ablösen. An der Vorentscheidung nahmen zwölf junge Frauen teil. Video herunterladen (3,3 MB | MP4) 70-köpfige Jury Wie beim der Vorentscheidung wird auch im Finale eine 70-köpfige Jury aus Weinwirtschaft, Politik, Medien und Wissenschaft die Auswahl treffen und dann schließlich entscheiden, wer die 71. Deutsche Weinkönigin wird. Live - Wer wird Deutsche Weinkönigin? Die aufgezeichnete Sendung vom Vorentscheid sendet das SWR Fernsehen am 22. September um 14 Uhr. Das Finale am 27. September wird ab 20.15 Uhr live übertragen. Die Deutsche Weinkönigin wirbt ein Jahr lang im In- und Ausland für den deutschen Wein und nimmt dabei rund 200 Termine wahr. Alle Kandidatinnen im Überblick