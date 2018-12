Tipperglück in Rheinland-Pfalz: Bis 20. Dezember 2018 haben elf Glückliche mehr als eine Million Euro gewonnen. Bei weiteren 40 war der Gewinn immerhin noch sechsstellig.

"So viele Großgewinne hatten wir schon länger nicht mehr", sagt Clemens Buch, Sprecher von Lotto Rheinland-Pfalz, über die vorläufige Jahresbilanz. Den höchsten Gewinn mit rund 7,3 Millionen Euro kassierte ein Tipper in Brohltal (Kreis Ahrweiler) am 1. Juni im Eurojackpot. Mit seinem Dreiwochenschein hatte er 12,45 Euro investiert.

Mehr als fünf Millionen für Tipper aus Mainz

Auf Platz zwei rangiert ein Tipper aus Mainz mit knapp 5,3 Millionen Euro im Spiel 77 am 14. März. Es war der höchste jemals in der Landeshauptstadt erzielte Gewinn. Den dritten Platz belegt ein Spielteilnehmer im Raum Neuwied. Er gewann am 8. Juni rund 4,6 Millionen Euro im Eurojackpot.

Allein im ersten Halbjahr 2018 zählte die Lottogesellschaft laut Buch landesweit 30 Gewinner von 100.000 Euro und mehr: "Eine solch gute Bilanz gab es seit Einführung des Lotto 6 aus 49 noch nicht."

Rentner-Ehepaar aus Koblenz gewinnt eine Million

Lotto Rheinland-Pfalz bietet diesen Klassiker seit 1956 an. Gleich am ersten Wochenende im Januar 2018 durften sich drei Rheinland-Pfälzer über einen Millionengewinn freuen. Ein Rentner-Ehepaar in Koblenz gewann mit einer Million Euro den Hauptgewinn der Lotterie "Neujahrsmillion", ein Mainzer Tipper kassierte in der Toto-13er-Wette 1,1 Millionen Euro und ein Internet-Spielteilnehmer strich im Lotto 6 aus 49 rund 1,2 Millionen Euro ein.