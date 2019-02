Viele Sonne, frühlingshafte Temperaturen: Der Montag setzt den Trend vom Wochenende fort. Ab Dienstag verabschiedet sich die Sonne dann aus Rheinland-Pfalz - wohl aber nur für ein paar Tage.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, wird es zum Start der neuen Woche noch einmal sonnig und mild mit Temperaturen bis 16 Grad. Hoch "Dorit" macht sich mit seiner subtropischen Warmluft noch bemerkbar. "Das besondere ist die Windstille", sagt Meteorologe Karsten Schwanke. Sonst sei es bei so hohen Temperaturen im Winter eher stürmisch und eventuell auch regnerisch. "So fühlt es sich wirklich an wie Mitte April."

Am Dienstag wird es unbeständiger

Doch dann wird der Himmel wieder wolkenverhangener. Ab Dienstag bringt Tief "Werner" unbeständigeres Wetter mit sich. Örtlich fällt laut DWD auch Regen. Nachmittags soll es Auflockerungen geben. Die Temperaturen bleiben tagsüber noch bei 7 bis 12 Grad. In der Nächten wird es mit 0 bis 4 Grad deutlich kälter.

Das das Tief hält allerdings nicht lange an: Schon Ende der Woche steht ein neues Hoch vor der Tür.