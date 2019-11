per Mail teilen

In der AfD wächst vor dem Landesparteitag in Bingen offenbar der Druck auf Joachim Paul. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Heiko Wildberg fordert Paul nach Medienberichten auf, die angekündigte Kandidatur zum AfD-Landeschef aufzugeben.

"Joachim Paul sollte in dieser Situation Größe zeigen und darüber nachdenken, auf die Kandidatur zu verzichten", sagte Wildberg dem "Trierischen Volksfreund". Nach SWR -Recherchen hat sich der Verdacht erhärtet, dass Paul für eine NPD-nahe Zeitschrift einen Artikel geschrieben und im Landtag die Unwahrheit darüber gesagt hat. "Wenn er nicht nachhaltig beweisen kann, mit den Vorwürfen nichts zu tun zu haben, nimmt die Partei Schaden", sagte Wildberg dem Blatt.

Sein Wunschkandidat für den Parteivorsitz sei Michael Frisch, so Wildberg weiter. Frisch wirke integrierend. "Ich kann mir keinen Besseren vorstellen." Frisch selbst hält sich laut "Volksfreund" offen, am Samstag als AfD-Landeschef anzutreten: "Wenn sich die Situation stellt, dass Joachim Paul nicht antreten sollte, würde ich mich zur Verfügung stellen, um eine Lösung in dieser schwierigen Situation zu finden."

Auch Junge erwägt nun wieder Kandidatur

Zuvor hatte bereits Amtsinhaber Uwe Junge angekündigt, möglicherweise erneut für das Amt zu kandidieren. Zwar gehe er nicht mit der Absicht in den Parteitag, erneut zu kandidieren, sagte Junge dem SWR. Allerdings habe so ein Parteitag "auch immer seine eigene Dynamik". Für eine erneute Kandidatur müssten "besondere Situationen" entstehen.