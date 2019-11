In Koblenz holt der Stadtrat ab heute Mittag ( 13.00 Uhr) seine Sitzung nach, die vergangenen Donnerstag wegen eines Eklats um Symbole der Antifa ausgefallen war. Vor der Sitzung soll der Streit um die Symbole noch einmal Thema im Ältestenrat der Fraktionen sein.

Oberbürgermeister Langner werde dort die Rechtsauffassung der Stadt zu politischen Symbolen im Rat erläutern, sagte ein Sprecher der Stadt. CDU und Freie Wähler hatten Langner dazu aufgefordert und ihm mit einer Verwaltungsklage gedroht. Vergangenen Donnerstag war die Ratssitzung geplatzt, weil mehrere Fraktionen aus Protest gegen Symbole der Antifa den Saal verlassen hatten. Linken- und Grünen-Politiker hatten sie getragen, um gegen Joachim Paul von der AfD zu protestieren. In seiner heutigen Sitzung will der Stadtrat nun über mehr als 50 Tagesordnungs-Punkte abstimmen. Unter anderem geht es um die Frage, ob es mehr Sozialarbeit an den Koblenzer Schulen geben wird. mehr...