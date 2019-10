per Mail teilen

Beim Landesparteitag der CDU soll auch darüber abgestimmt werden, ob der Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl durch eine Mitgliederbefragung ermittelt werden soll. Dazu gibt es einen Antrag.

Nach SWR-Informationen hat die CDU aus Kirchberg im Hunsrück den entsprechenden Antrag für den Parteitag Mitte November in Neustadt an der Weinstraße gestellt. Dass der Antrag aus dem Hunsrück kommt, ist wohl kein Zufall. Dem dortigen Landrat Marlon Bröhr werden Ambitionen auf die Spitzenkandidatur nachgesagt.

Wolfgang Wagner von der CDU in Kirchberg sagte dem SWR, er gehe davon aus, dass Bröhr am Dienstag seine Kandidatur bekanntgeben werde - als zweiter Kandidat neben CDU-Fraktionschef Christian Baldauf. Dieser war schon im Juni vom Landesvorstand nominiert worden. Bei der CDU im Hunsrück heißt es: Die Mitglieder sollten entscheiden, wer die besten Chancen gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) habe.

Landrat Bröhr will sich am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Simmern äußern. Er gilt als Kritiker einer Spitzenkandidatur des langjährigen Oppositionsführers Baldauf.