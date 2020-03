per Mail teilen

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat mit Blick auf die Entwicklung an der türkisch-griechischen Grenze gefordert, Deutschland solle 5.000 Menschen aufnehmen.

"Angesichts dieser Lage muss Deutschland vorangehen und zur Not auch ohne eine Vereinbarung mit anderen europäischen Staaten 5.000 besonders schutzbedürftige Menschen aufnehmen", sagte die Ministerin am Donnerstag in Mainz. Dazu zählten unbegleitete Kinder, aber auch Schwangere, alleinreisende Frauen, Alleinerziehende und schwer Traumatisierte. Rheinland-Pfalz sei selbstverständlich bereit, seinen Anteil zu tragen.

Bereits am Dienstag hatte Spiegel gesagt, das Land sei gut vorbereitet. Noch seien in Rheinland-Pfalz nach der Grenzöffnung in der Türkei keine steigenden Flüchtlingszahlen zu verzeichnen, dies könne sich jedoch noch ändern. Man habe jedoch in den Aufnahmeeinrichtungen ein "flexibles System mit Pufferkapazitäten" entwickelt, um auch für akute Lagen gerüstet zu sein.

Geflüchtete harren an der Grenze aus

Seitdem die Türkei am Wochenende die Grenzen für Migranten geöffnet hat, versuchen zahlreiche Flüchtlinge in die EU zu gelangen. Nach UN-Angaben harren tausende Migranten bei Kälte auf der türkischen Grenzseite aus. Die griechische Polizei will mit Wasserwerfern und Tränengas Migranten von der EU-Grenze fernhalten.