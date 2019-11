Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Bingen

Am Volkstrauertag geht es darum, an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erinnern. Das sei die Gesellschaft den Opfern schuldig, erklärte EU-Kommissar Günther Oettinger bei der zentralen Gedenkveranstaltungen für Rheinland-Pfalz in Bingen.