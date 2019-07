So wurde die Umfrage erhoben

Die Online-Umfrage wurde im Zeitraum von 24. Juni bis 12 Juli 2019 in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz durchgeführt. Einen entsprechenden Link zur freiwilligen Teilnahme an der Umfrage hat der SWR über Multiplikatoren (Kommunale Verbände und Parteien) Kommunalpolitikern zugänglich gemacht. Insgesamt haben sich mehr als 1.300 Personen an der Umfrage beteiligt, davon sind 75 Prozent ehrenamtlich tätig. In die Auswertung eingeflossen sind nur vollständig abgeschlossene Umfragen. Bei einigen Fragen waren Mehrfachantworten möglich. Die Ergebnisse der Umfrage sind nicht repräsentativ.