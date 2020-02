YouTube hat sich in den 15 Jahren seiner Geschichte von der reinen Videoplattform zum sozialen Netzwerk mit Milliardenumsatz entwickelt. Mit Katja Beck, Social-Media-Expertin beim SWR in Mainz, haben wir über den Erfolg, aber auch die Schattenseiten gesprochen.

Täglich werden auf YouTube laut eigenen Angaben Videos mit einer Gesamtdauer von über einer Milliarde Stunden wiedergegeben. Doch schon lange geht es nicht mehr nur um unterhaltende, hilfreiche oder informierende Videos. Für immer mehr Akteure ist das Portal auch Einnahmequelle oder Werbefläche. So spielte die Plattform 2019 nach eigenen Angaben Werbeerlöse von gut 15 Milliarden Dollar ein. Dabei fing im Jahr 2005 alles ganz bescheiden an.

Am 15. Februar 2005 wurde die Domain YouTube.com aktiviert. Knapp zwei Monate später, am 23. April 2005, wurde das erste Video hochgeladen. Nicht einmal 20 Sekunden dauert es und der Inhalt ist eher banal. Einer der Gründer YouTubes, Jawed Karim, steht vor dem Elefantengehege des Zoos in San Diego. Was sich seitdem geändert hat und wie das Unternehmen auf Kritik reagiert, hat uns Katja Beck, Leiterin des Social-Media-Teams von SWR.Online, erklärt.

SWR Aktuell: Wie könnte man die Entwicklung von YouTube in den letzten 15 Jahren in einem Satz zusammenfassen?

Katja Beck: Vom Probierfeld für Hobbyfilmer zum Big Player in der Unterhaltungsindustrie.

SWR Aktuell: Seit 2013 hat YouTube die Zahl seiner aktiven, registrierten monatlichen Nutzer auf rund zwei Milliarden fast verdoppelt. Wie erklärt sich dieses Wachstum?

Katja Beck: Hier gibt es meiner Meinung nach keinen einzelnen Erfolgsfaktor, sondern mehrere Aspekte, die zusammenspielen. Webvideo ist seit einigen Jahren ein Trend, der auch weiterhin wächst und YouTube bietet seinen Nutzern eine sehr einfach zu bedienende Plattform mit einer unglaublichen Fülle an Inhalten. Gleichzeitig bietet YouTube Kreativen einen sehr einfachen Zugang zu Videoproduktion und -publikation. Damit trifft die Plattform den Zeitgeist - jeder kann zum Sender werden. Dies wird von YouTube noch vorangetrieben, indem Kanäle mit großen Reichweiten an den Werbeerlösen der Plattform beteiligt werden. Daraus ist sogar ein neuer Berufszweig entstanden und mancher YouTuber verdient unglaubliche Summen mit seinem Kanal. Seit 2013 hat sich auch technisch viel getan: Die Möglichkeiten zur Datennutzung, vor allem mobil, haben sich durch den Breitbandausbau stark verbessert. Zudem besitzt heute fast jeder ein Smartphone und kann überall Videos ansehen.

Aufrufe über Mobilgeräte belaufen sich auf mehr als 70 Prozent der gesamten Wiedergabezeit auf YouTube. Eigene Angaben von YouTube

SWR Aktuell: In den letzten 15 Jahren hat sich YouTube verändert. Haben sich auch seine Nutzer verändert?

Katja Beck: Ja, definitiv. YouTube wird heute von der breiten Masse genutzt und auch ältere Nutzer haben sich die Plattform erschlossen. Für Kinder gibt es mit "YouTube Kids" eine eigene Anwendung für Kinderinhalte, die schon sehr junge Nutzer mit der Plattform vertraut macht. YouTube ist zudem für viele Menschen zu einer wichtigen Suchmaschine geworden, bei der Fragen direkt mit Anleitungs- oder Infovideos beantwortet werden.

Meilensteine in der YouTube-Geschichte 15.02.2005: Start der Plattform

23.04.2005: Das erste Video wird hochgeladen

2006: Übernahme durch Google

2007: Start von Werbung auf der Plattform

2011: YouTube ermöglicht Livestreaming

2015: Start von YouTube Kids, einer eigenen App für Kinderinhalte

2015: Gründung von Alphabet, der Holdingcompany von Google und damit Mutterkonzern von Google, YouTube und anderen Unternehmen wie Deep Mind oder Google Fiber

SWR Aktuell: In der Vergangenheit hat es immer wieder Debatten um YouTube und seinen Umgang mit kritischen Inhalten gegeben. Wie hat YouTube hier reagiert?

Katja Beck: Bei YouTube werden unglaubliche Mengen an Videomaterial hochgeladen, darunter auch kritische Inhalte wie Gewalt, Hass oder Pornografie. Trotz ausgeklügelter Algorithmen gelingt es nicht, diese sofort zu entdecken und zu entfernen. Experten kritisieren hier, dass die Plattform noch mehr tun könnte - technisch und durch schärfere Regularien, die dann auch schnell durchgesetzt werden müssten. YouTubes Lösch-Praxis und die Umsetzung der Community-Standards sind nicht immer kohärent. YouTuber beschweren sich regelmäßig darüber, wie intransparent YouTube hier vorgeht und warum manche Nutzer gelöscht werden, während gleichzeitig problematische Inhalte weiter online bleiben.

Im vergangenen Jahr stand YouTube auch wegen Verstößen gegen den Schutz der Privatsphäre von Kindern massiv in der Kritik und erhielt eine Rekord-Strafe von 170 Millionen US-Dollar. Die Plattform hat deshalb umgestellt. So werden seit Beginn des Jahres bei Kinderkanälen und -inhalten weniger Daten gesammelt und nur eingeschränkt Interaktionsmöglichkeiten wie Kommentare unter den Videos angeboten.

SWR Aktuell: Liest man sich die Kommentarspalten unter manchen Videos durch, sind da teilweise ganz schön heftige Kommentare dabei - die bis zu Hass und Hetze gehen. Unterscheidet sich YouTube hier von anderen sozialen Netzwerken und Plattformen?

Katja Beck: Der Umgang ist in den sozialen Netzwerken insgesamt rauer geworden. Bei YouTube gibt es keine Klarnamenpflicht und eventuell verleitet diese vermeintliche Anonymität manche Nutzer dazu, besonders konfrontativ zu sein. Ansonsten haben Kanalbetreiber - wie in anderen sozialen Netzwerken auch - eine Moderationspflicht für ihre Accounts, müssen also Beleidigungen und anstößige Inhalte entfernen. Die Optionen für das Löschen, Melden und Blockieren von auffälligen Nutzern unterscheiden sich nicht von anderen Plattformen.

SWR Aktuell: Bei aller Kritik findet auf YouTube ja auch sehr viel Positives statt. Nicht umsonst ist die Plattform so beliebt und produziert immer wieder virale Erfolgsgeschichten. Auch der SWR stellt Inhalte auf YouTube ein. Warum lohnt es sich offenbar, dort als Publisher oder Nutzer aktiv zu sein?

Katja Beck: In Deutschland ist YouTube eine der relevantesten Videoplattformen und fester Bestandteil der Mediennutzung. Die breite gesellschaftliche Akzeptanz, die YouTube inzwischen erfährt, lässt sich an der Nutzung durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten ablesen. Für den SWR gehört es zu seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag, die Menschen im Südwesten dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten. Also auch in sozialen Netzwerken. Einen monetären Vorteil hat der SWR dabei nicht - alle unsere Inhalte sind auch bei YouTube komplett werbefrei.

SWR Aktuell: Welche Rolle spielt die Konkurrenz durch andere stark wachsende Plattformen wie Instagram oder TikTok für die Zukunft von YouTube?

Katja Beck: Es ist sehr schwer, eine Aussage über die Zukunft zu treffen, weil das Social Web ein sehr dynamisches Feld ist und sich stetig verändert. Auch YouTube muss sich anpassen und integriert teilweise beliebte Funktionen anderer Netzwerke bei sich, wie das Einführen des Community Feeds oder der YouTube Stories zeigt. Neben anderen Videoplattformen und sozialen Netzwerken hat YouTube auch Konkurrenz durch Streaminganbieter wie Netflix oder Amazon Prime Video. Hier die Plattform weiter zu professionalisieren, um mehr hochwertige Inhalte zu bekommen und damit Bezahlmodelle zu entwickeln, wird sicher eine Herausforderung.

Die Fragen stellte David Kirchgeßner