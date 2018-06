Die vermisste Susanna aus Mainz ist ermordet worden. Bei der gestern gefundenen Leiche handelt es sich laut Polizei zweifelsfrei um das Mädchen. Tatverdächtig sind ein Iraker und ein Türke.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden mitteilten, ergab eine DNA-Analyse der am Mittwoch gefundenen Frauenleiche eine 100-prozentige Übereinstimmung. "Wir haben jetzt als Ermittler Gewissheit", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Achim Thoma. Die 14-jährige Susanna sei durch Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet worden.

Susanna wurde vergewaltigt und anschließend getötet

Verdächtigt werden ein 20-jähriger Iraker und ein 35-jähriger Türke, die beide in Flüchtlingsunterkünften in Wiesbaden lebten. Sie sind nach Angaben der Ermittler dringend tatverdächtig, Susanna kurz nach ihrem Verschwinden am 22. Mai vergewaltigt und anschließend zur Verdeckung dieser Straftat getötet zu haben. Der 35-Jährige konnte Mittwochabend festgenommen werden und soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 20-jährige Iraker befindet sich auf der Flucht.

Polizei fahndet nach flüchtigem Iraker

Ali Bashar sei vermutlich am vergangenen Donnerstag überhastet mit seiner gesamten Familie abgereist, sagte der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen, Stefan Müller. Die Familie aus Vater, Mutter und sechs Kindern sei nach bisherigen Erkenntnissen von Düsseldorf aus nach Istanbul und von dort aus weiter ins irakische Erbil geflogen. Sie war vermutlich im Oktober 2015 über die Türkei und Griechenland nach Deutschland eingereist und lebte zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim.

Auf den Flugtickets seien andere Namen angegeben gewesen als auf den ebenfalls am Flughafen vorgelegten Aufenthaltspapieren für Deutschland, erklärte Müller. Die Familie habe aber auch sogenannte Laissez-passer-Dokumente - eine Art Passierschein - in arabischer Sprache mit Passbildern dabei gehabt, die von der irakischen Botschaft ausgestellt worden seien. Am Flughafen seien nach den bisherigen Erkenntnissen die Passfotos, aber nicht die Namen abgeglichen worden.

Die Polizei fahndet nun nach dem 20-jährigen Tatverdächtigen. Das Fahndungsbild zeigt einen jungen Mann mit Dreitagebart, der Jeans und eine weiße Jacke trägt.

Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsfoto von Ali Bashar. Der 20-jährige Iraker gilt im Fall Susanna als dringend tatverdächtig. picture-alliance / dpa

Leiche in Wiesbaden gefunden

Die 14-jährige Susanna aus Mainz wurde seit dem 22. Mai vermisst. Sie war mit Freunden in Wiesbaden unterwegs und anschließend nicht nach Hause nach Mainz zurückgekehrt, ihr Handy war ausgeschaltet. Ihre Leiche war am Mittwoch in einem Gebüsch an einer Bahnstrecke in der Nähe von Wiesbaden-Erbenheim gefunden worden.

Einen entscheidenden Hinweis auf das Verbrechen bekamen die Ermittler nach eigenen Angaben von einem 13-jährigen Flüchtlingskind. In welcher Verbindung es zu den beiden Verdächtigen steht, wurde nicht mitgeteilt.