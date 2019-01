per Mail teilen

Im Streit um die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an Robert Menasse will die rheinland-pfälzische Staatskanzlei schnell eine Entscheidung treffen. Der Schriftsteller räumte Fehler ein und entschuldigte sich.

Es seien Gespräche mit allen Beteiligten im Gange, sagte am Freitag eine Sprecherin der Staatskanzlei in Mainz. "Aufgrund der Debatte um umstrittene Äußerungen des österreichischen Schriftstellers Robert Menasse suchen wir das Gespräch mit dem Autor und den Mitgliedern der Fachkommission, die ihn als Preisträger vorgeschlagen hatte, um den Sachverhalt zu prüfen."

Menasse räumt Fehler ein

Menasse wird vorgeworfen, Zitate des früheren CDU-Europapolitikers Walter Hallstein (1901-1982) erfunden zu haben. Der Schriftsteller hat Fehler eingeräumt und sich dafür entschuldigt. "Die Anführungszeichen waren, vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet, ein Fehler" sagte der 64-jährige Autor und Träger des Deutschen Buchpreises in einem Beitrag für die Tageszeitung "Die Welt" (Samstagsausgabe). "Dafür entschuldige ich mich, das tut mir leid."

Er habe selbst mehrfach darauf hingewiesen, dass er Hallstein nicht wörtlich, sondern sinngemäß wiedergegeben habe, erklärte Menasse. Die Kritik an seinem Umgang mit Zitaten bezeichnete Menasse als "künstliche Aufregung".

Bereits Ende 2017 hatte ein Historiker Menasse vorgeworfen, Hallstein zu einer tatsächlich gehaltenen Rede falsch zitiert zu haben. Damals reagierte Menasse nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit dem Argument, dass ein Dichter andere Freiheiten im Umgang mit Quellen und Zitaten habe als ein Wissenschaftler oder ein Journalist.

Kritik von CDU und AfD

Die CDU-Opposition hatte die Landesregierung aufgefordert, die geplante Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille an den Schriftsteller zu verschieben. "In Reden und Aufsätzen sind erfundene Geschichten als Fakten dargestellt worden", so Baldauf im SWR-Interview. "Das ist eine Art Geschichtsverfälschung, die kann nicht mit einer Medaille gewürdigt werden." Er forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, die Carl-Zuckmayer-Medaille nicht zu verleihen.

Auch die AFD kritisierte die geplante Auszeichnung. Die AfD-Fraktion im Mainzer Landtag erklärte, Menasse ginge es um "Stimmungsmache für linke Politik-Projekte". Damit habe sich der Schriftsteller für den Zuckmayer-Preis disqualifiziert, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Joachim Paul.

Die Carl-Zuckmayer-Medaille wird jedes Jahr am 18. Januar in Rheinland-Pfalz an Kulturschaffende verliehen. Mit der Auszeichnung sollen besondere Verdienste um die deutsche Sprache gewürdigt werden.