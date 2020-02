per Mail teilen

Die Zahl der Grippekranken in Rheinland-Pfalz hat sich binnen einer Woche fast verdoppelt: Laut Landesuntersuchungsamt sind in den ersten fünf Wochen des Jahres schon mehr als 1.000 Fälle nachgewiesen worden.

Wie das in Koblenz ansässige Landesuntersuchungsamt (LUA) dem SWR mitteilte, registrierte das Amt in diesem Jahr bislang 1.037 Fälle. In der vergangenen Woche waren es noch 519 Fälle. Damals sagte ein LUA-Sprecher bereits, man gehe davon aus, dass die tatsächliche Zahl der erkrankten Menschen "deutlich höher" sei, da nicht jeder Erkrankte auch zum Arzt gehe.

Rekord-Grippesaison war 2017/2018

Die Saison 2017/2018 war laut LUA mit insgesamt knapp 14.000 Fällen bisher die Rekord-Grippewelle in Rheinland-Pfalz. Auch 2018/2019 sei mit rund 6.700 Fällen "relativ stark" ausgefallen, teilte die Behörde mit. In den Jahren zuvor habe es oft zwischen 3.000 und 4.000 nachgewiesene Fälle gegeben.