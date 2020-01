Ein Streik bei privaten Busunternehmen hat am Morgen vor allem Schüler und Pendler getroffen, die den Überlandverkehr in Rheinland-Pfalz nutzen. "In den Betrieben ist heute früh kein Bus rausgegangen", erklärte die Gewerkschaft Verdi.

Bestreikt werden demnach alle Standorte des Unternehmens DB Regio Bus Rhein-Mosel und Niederlassungen von DB Regio Bus Mitte. Besonders auf Schüler und Pendler, die mit den Bussen vom Land in die Stadt fahren, habe dies Auswirkungen. Zu den betroffenen Regionen gehören unter anderem: Mainz

Ingelheim

Bad Kreuznach

Kaiserslautern

Zweibrücken

Kusel

Worms

Bad Neuenahr

Bad Breisig

Region Bernkastel-Kues

In Mainz fahren die Busse von DB Regio teilweise auf Linien des Stadtverkehrs. "Hier gehen wir davon aus, dass es im Lauf des Tages auch Auswirkungen im städtischen Verkehr geben wird", sagte Verdi-Landesfachbereichsleiter Jürgen Jung. Am kritischsten dürfte die Situation nach Einschätzung der Gewerkschaft in der Region Worms werden. Landesweit beteiligen sich laut Verdi 300 bis 400 Mitarbeiter an dem Streik. Arbeitsniederlegung soll um Mitternacht enden Bereits im Vorfeld hatte Verdi angekündigt, dass auch im Laufe des Tages Beschäftigte weiterer Betriebe zum Ausstand aufgerufen werden könnten. Das Ende der Arbeitsniederlegung ist erst für Mitternacht geplant. "Dann werden wir uns überlegen, wie es weitergeht", sagte Jung. Weitere Streikmaßnahmen seien nicht ausgeschlossen. Dauer 1:08 min "Busfahren könnte heute problematisch werden" In zehn Regionen in Rheinland-Pfalz werden Fahrgäste am Freitag wohl vergeblich auf ihren Bus warten. Grund ist ein Warnstreik, an dem sich Hunderte Fahrer privater Busbetriebe beteiligen wollen. Nach 15 Tarifrunden noch kein Ergebnis Hintergrund des Streiks seien die stockenden Tarifverhandlungen für das Verkehrsgewerbe in Rheinland-Pfalz. 15 Verhandlungsrunden hat es bereits gegeben. Die Arbeitgeber hätten aber noch immer kein akzeptables Angebot auf den Tisch gelegt, so Verdi-Verhandlungsführer Jung. Das sind die Forderungen der Arbeitnehmer Zu den Forderungen der Gewerkschaft gehört ein dreizehntes Monatsgehalt, die Erhöhung des Urlaubsgeldes und der Zuschläge für Nacht-, Feiertags- und Wochenendarbeit sowie eine Bezahlung unfreiwilliger Pausen zwischen den Fahrten. Außerdem wird eine fünftägige Arbeitswoche gefordert.