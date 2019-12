Wer über Weihnachten per Flugzeug verreisen will, braucht Geduld. Am Nadelöhr Passagier- und Gepäckkontrolle wird es Warteschlangen geben. Ein Grund: Die teils veraltete Technik.

"Wir tun, was wir können. Aber es wird Wartezeiten geben", warnt Flughafenchef Stefan Schulte. Laut Bundespolizei wird es vor allem zwischen dem 18. und 23. Dezember eng.

Die beiden Terminals am verkehrsreichsten Flughafen Deutschlands sind in die Jahre gekommen und dem Ansturm von bis zu 240.000 Menschen am Tag kaum noch gewachsen. Die knapp 180 Kontrollstellen für Passagiere und Handgepäck sind bis auf wenige Ausnahmen mit veralteter Technik ausgestattet.

Dauer 1:19 min Staus an Passagierkontrollen in Frankfurt drohen Passagiere am Frankfurter Flughafen müssen sich in den kommenden Tagen in Geduld üben und rechtzeitig vor ihrem Abflug da sein. Nach dem Betreiber Fraport hat auch die Bundespolizei auf drohende Warteschlangen an den Passagier- und Handgepäckkontrollen hingewiesen.

CT-Scanner könnten Abhilfe schaffen

Aus Sicht des Flughafenbetreibers Fraport wäre schnelle Abhilfe mit neuartigen CT-Scannern möglich. Die Geräte durchleuchten das Handgepäck mit der aus der Medizin bekannten Computer-Tomographie. Statt wenigen Bildern entstehen bis zu 800 Aufnahmen des Gepäckstücks, die am Bildschirm dreidimensional erscheinen und die schichtweise Durchleuchtung möglich machen.

Die Technik läuft bereits in München, aber in Frankfurt stellt sich die Bundespolizei quer. Sie will erst einen eigenen Testlauf am Flughafen Köln organisieren. Für Fraport-Chef Schulte unbegreiflich: "Ich frage mich, was da noch getestet werden muss."

Sieben neue Kontrollspuren am Flughafen Frankfurt seit dem Sommer picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Schultes Hauptkunde Lufthansa verlagert schon sein längerem Kapazitäten nach München. Es sei nicht akzeptabel, dass Passagiere Flüge aufgrund der langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen verpassten.

Sicherheitsfirmen mit Personalproblemen

Schwierig ist auch die Zusammenarbeit der zahlreichen Partner im komplexen Luftverkehr: Die Airlines melden ihre voraussichtlichen Passagierzahlen zu einzelnen Flügen an den Flughafen, der gibt die Zahlen an die Bundespolizei weiter, die errechnet daraufhin den Bedarf an "Kontrollstunden" - und bestellt bei den privaten Dienstleistern. Wegen fehlenden Personals würden die Anforderungen dabei regelmäßig nicht erfüllt, heißt es bei der Bundespolizei.

Laut Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BVLS) haben die Mitgliedsfirmen gerade in den Ballungsräumen Probleme, geeignetes Personal zu finden. Auf den leer gefegten Arbeitsmärkten gibt es nicht genügend Menschen, die im Schichtdienst noch freundlich und ruhig bleiben können. Manchen fehlt es auch schlicht am räumlichen Vorstellungsvermögen - Voraussetzung dafür, dass man auf Scannern gefährliche Gepäckstücke erkennen soll.