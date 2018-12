Was sind "Reichsbürger"?

Die Reichsbürger sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort oder sie bezeichnen die Bundesrepublik als GmbH. Sie weigern sich oft, amtlichen Bescheiden Folge zu leisten, Abgaben oder Bußgelder zu zahlen und bedrohen Polizisten und Gerichtsvollzieher. Häufig sind sie mit erfundenen Ausweisen oder Autokennzeichen unterwegs. Bundesweit schätzt der Verfassungsschutz die Zahl der so genannten Reichsbürger und Selbstverwalter auf bis zu 19.000 - Tendenz steigend. Etwa 950 werden als Rechtsextreme eingestuft, etliche sind gewaltbereit.