Offener Vollzug

Der offene Vollzug gilt im deutschen Rechtssystem als wichtiger Teil der Resozialisierung von Häftlingen. Das Recht auf Resozialisierung ist sowohl im Landesjustizvollzugsgesetz als auch im deutschen Grundgesetz verankert. Gefangene sollen sich dadurch leichter an ein Leben außerhalb des Gefängnisses gewöhnen können. In der Regel besuchen sie dafür eine in der Nähe der JVa liegende Arbeitsstelle.

In Rheinland-Pfalz stehen derzeit rund 288 Plätze im offenen Vollzug zur Verfügung. 122 davon sind belegt. Über eine Verlegung dorthin entscheidet die Leitung einer JVA in Zusammenarbeit mit Psychologen und Sozialarbeitern.

Quelle: Justizministerium Rheinland-Pfalz