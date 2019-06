per Mail teilen

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwetter: In Rheinland-Pfalz kann Tief "Gebhard" am Mittwoch für Gewitter mit heftigem Starkregen und größerem Hagel sorgen.

Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Rheinland-Pfalz Wetter vom 4.6.2019

Vielerorts sollen die Temperaturen bei mehr als 30 Grad liegen, sagte der Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag.

Der Mittwoch startet heiter, bevor sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden, die Schauer und örtlich teils kräftige Gewitter bringen. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad in der Eifel und 32 Grad am Oberrhein. Vor allem im Bergland sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt ungemütlich: "Aus der Schweiz und dem Schwarzwald zieht ein Gewitterkomplex über Rheinland-Pfalz und das Saarland", sagte Schappert. Bei Sturmböen und Starkregen bestehe Unwettergefahr.

Durchschnaufen am Donnerstag, kräftige Schauer am Freitag

"Erst am Donnerstag können die Menschen durchschnaufen." Nachdem einem Tagesbeginn mit dichter Bewölkung zeigt sich immer öfter die Sonne, es bleibt meist trocken. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte um 20 Grad am Rhein. Am Freitagabend kann es erneut kräftig schauern, örtlich sind bei maximal 26 Grad Gewitter möglich.