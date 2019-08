per Mail teilen

Dunkle Wolken und Starkregen sind in der Nacht über Rheinland-Pfalz gezogen. Es kam zu mehreren Unfällen. Auch der Mittwochmorgen ist nass.

Allein in Ludwigshafen gingen am Dienstagabend mehr als 100 Notrufe bei der Feuerwehr ein. In der Nähe von Koblenz führten die schweren Regenfälle zu mehreren Unfällen. Ausrücken musste sie aber nur 18 Mal. Einige Keller waren mit Wasser vollgelaufen.

Auf der A48 überschlug sich ein Auto mehrfach, eine Frau wurde schwer verletzt. Zwei Kinder und ihre Mutter, die ebenfalls im Auto saßen, kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Bei starkem Regen zu schnell unterwegs

Ebenfalls auf der A48 am Kreuz Koblenz prallte ein Autofahrer mit seinem Wagen bei starkem Regen gegen die Mittelleitplanke. Laut Polizei war er zu schnell gefahren. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei Mayen stieß am Abend ein Auto mit einem Traktor samt Anhänger zusammen. Der mit mehreren Tonnen Raps beladene Anhänger kippte um. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt, zwei weitere Insassen kamen ohne Blessuren davon. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurden laut Polizei durch starke Regenfälle und Gewitter erschwert. Die Feuerwehr und die Straßenmeisterei Mayen waren bis gegen 21 Uhr im Einsatz. In Worms schlug ein Blitz in einen Baum ein. Verletzt wurde niemand

Landstraße nach Unwetter gesperrt

Die Landstraße zwischen Niedersimten und Obersimten bei Pirmasens ist zurzeit voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei sind mehrere Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Bevor die Straße wieder freigegeben wird, soll ein Gutachter kontrollieren, ob weitere Bäume drohen umzufallen.

Dauer 0:22 min Hagel im Donnersbergkreis Starkregen und Hagel wüteten in Rheinland-Pfalz - wie hier in Imsbach (Donnersbergkreis).

Jugendzeltlager evakuiert

Auf der A63 bei Winnweiler (Donnersbergkreis) kippte am Dienstagabend ein Sattelzug wegen starken Windes auf einer Brücke um. Laut Polizei wurde der Lastwagen von starkem Seitenwind erfasst. Der 36-jährige Fahrer wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Während den Bergungsarbeiten war die A63 in Richtung Kaiserslautern gesperrt.

Auf der A63 bei Winnweiler blies der Sturm einen Sattelzug um. Polizei

Auch die Bahnstrecke zwischen Enkenbach und Winnweiler (Donnersbergkreis) war wegen umgestürzter Bäume stundenlang gesperrt. In Imsbach (Donnersbergkreis) wurde in der Nacht ein Jugendzeltlager evakuiert. Die Kinder wurden in der Gemeindehalle untergebracht.