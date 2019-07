Fast alle Morde in Rheinland-Pfalz werden aufgeklärt. Nur in diesen Fällen stehen die Täter auch Jahre oder sogar Jahrzehnte später noch nicht fest.

All diese Menschen wurden in Rheinland-Pfalz gefunden. Die Umstände ihres Todes sind noch ungeklärt. SWR Polizei, BKA

Bei einigen Kapitalverbrechen und auch bei manch größerem Raubüberfall konnten die Aktendeckel noch nicht geschlossen werden, wie eine dpa-Umfrage bei den fünf Polizeipräsidien des Landes ergab. Bei den Tötungsdelikten unter den sogenannten Cold Cases - ein englischer Begriff für alte, noch ungeklärte Fälle - steht meist die Identität des Opfers nicht fest.

Mord am Rheinufer bei Leubsdorf ungeklärt

Der älteste Fall dieser Art stammt aus dem Jahr 1978 - ist also über 40 Jahre alt. Die Leiche des Mannes wurde am 30. April 1978 am Rheinufer bei Leubsdorf (Kreis Neuwied) gefunden. Wahrscheinlich stammte der Unbekannte aus Polen und war als Saisonarbeiter in Rheinland-Pfalz, wie die Polizei berichtet.

Leiche einer Unbekannten auf der A3

Ungeklärt ist auch die Identität einer toten Frau, die am 7. August 1991 auf dem mittleren Fahrstreifen der Autobahn Frankfurt-Köln (A3) gegenüber der Rastanlage Fernthal in der Nähe von Neustadt (Wied) gefunden wurde. Die Umstände, die zum Tod des unbekannten Opfers geführt haben, sind ebenfalls völlig offen.

Schüler entdecken tote amerikanische Touristin

Ungeklärt ist auch der Mord an der amerikanischen Touristin Amy Lopez. Am 24. September 1994 fanden zwei Schüler ihre Leiche in einem Gewölbe unterhalb der Festung Ehrenbreitstein. Die 24-Jährige war missbraucht und brutal ermordet worden. Der Mörder konnte bislang nicht ermittelt werden.

Identität trotz auffälliger Tattoos ungeklärt

Unbekannt ist auch der Mann, dessen Leiche am 3. März 1994 in der Nähe einer Schutzhütte in Idar-Oberstein gefunden wurde.

"Der Tote, der laut Obduktionsergebnis durch massive Gewalteinwirkung ums Leben kam, war eingehüllt in einen Schlafsack in einem Waldgelände vergraben worden." Polizeibericht

Der Mann stammte wahrscheinlich aus Osteuropa Polizei Rheinland-Pfalz

Obwohl er an Armen und auf der Brust tätowiert war und die Ermittler die Bilder einer Gesichtsrekonstruktion veröffentlichten, ergaben sich keine Hinweise. Wahrscheinlich stammte der Mann aus Osteuropa oder Ostdeutschland und war nicht sesshaft. Neue Methoden ließen aber Rückschlüsse auf sein Alter zu: Danach war er 36 bis 45 Jahre alt und jünger als zunächst angenommen. Der Todeszeitpunkt ist auch nur vage - zwischen September 1993 und Januar 1994.

Vor 17 Jahren am Rastplatz Schneifel Ost erschossen

Völlig unklar ist auch, wer der Tote ist, den ein niederländischer Lkw-Fahrer am 22. Januar 2002 im Schnee an einer Böschung an der A60 in Richtung Bitburg entdeckt hat. Der Mann wurde mit mehreren Schüssen auf Kopf und Körper getötet. Fest steht nur, dass der Fundort in der Nähe des Rastplatzes Schneifel Ost auch der Tatort war, weil viel Blut und die Patronenhülsen zu sehen waren.

Gehörlose Prostituierte tot im Gebüsch

Ebenso ungeklärt ist der gewaltsame Tod einer 30 Jahre alten gehörlosen Prostituierten aus Köln. Die Frau war am 29. Dezember 2002 zuletzt auf dem Straßenstrich in Bonn-Endenich gesehen worden, als sie in ein Auto stieg. Wenige Tage später - am 1. Januar - wurde ihre Leiche etwa 150 Kilometer entfernt in der Nähe von Schweich entdeckt. Sie lag - nur noch mit Unterwäsche, einem T-Shirt und Socken bekleidet - im Gebüsch neben einem Parkplatz an einer Landstraße bei Trier.

Die Prostituierte Simone Dewenter Bundeskriminalamt

Skelett bei Klein-Winternheim gefunden

Wer den Mann getötet hat, dessen Skelett im April 2008 bei Rodungsarbeiten in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Klein-Winterheim (A 63) nahe Mainz gefunden wurde, steht ebenfalls nicht fest. Die Leiche des Mannes ist nach Darstellung der Polizei vermutlich zwischen 1994 und 2000 an der Fundstelle abgelegt worden. Der Mann soll zum Zeitpunkt seines Todes 36 bis 42 Jahre alt gewesen sein. Trotz einer Gesichtsrekonstruktion konnte seine Identität nicht geklärt werden.

Die Polizei hat eine Gesichtsweichteilrekonstruktion des Opfers erstellt Polizei Rheinland-Pfalz

Viele Hinweise nach Tötung eines Obdachlosen bringen keine Erkenntnis

Ein 59 Jahre alter Obdachloser wurde im März 2018 auf dem Koblenzer Hauptfriedhof tot gefunden. Auch er wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Obwohl die 35-köpfige Sonderkommission "Hauptfriedhof" mehr als 1.250 Spuren und Hinweise ausgewertet hat, fehlt von dem oder den Tätern jede Spur.