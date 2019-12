Bei stürmischem Wind sind in Rheinland-Pfalz in der Nacht und am Samstagmorgen zahlreiche Bäume umgestürzt. Es kam zu mehreren Unfällen, immer wieder mussten Straßen gesperrt werden.

Bei Höhr-Grenzhausen stürzte in der Nacht auf Samstag ein Baum auf die A48. Zwei Lkw und ein Sprinter konnten nicht mehr ausweichen und kollidierten mit dem Baum. Der rechte Fahrstreifen und der Seitenstreifen mussten für rund eine Stunde gesperrt werden, bis durch die Feuerwehr Höhr-Grenzhausen die Gefahrenstelle beseitigt und die Fahrbahn gereinigt werden konnte. Verletzt wurde niemand.

Auch in der Region Trier wurden mehrere Straßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, ist unter anderem die Landesstraße zwischen Freudenburg und Taben-Rodt dicht. Betroffen ist auch die Straße von Kell am See in Richtung Weißkirchen, außerdem die Straßen rund um Eisenschmitt und Neuerburg in der Eifel sowie Leiwen an der Mosel.

Im Kreis Neuwied musste die Straße zwischen Steimel und Puderbach wegen umgestürtzer Bäume gesperrt werden. Der Zoo in Kaiserslautern bleibt am Samstag wegen des starken Windes geschlossen. Der Zoodirektor befürchtet, dass Äste von den Bäumen auf die Besucher fallen könnten.

Verkehrszeichen landet in Windschutzscheibe

In Neustadt an der Weinstraße kam es durch den starken Wind am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Durch eine Windböe knickte ein Verkehrszeichen am Straßenrand ab und fiel auf die Windschutzscheibe eines dort gerade vorbeifahrenden Wagens. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

Bei Contwig (Kreis Südwestpfalz) kollidierten laut Polizei zwei 76 und 37 Jahre alte Autofahrer mit einem umgestürzten Baum, der die Landstraße 471 blockierte. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

Geschlossene Schneedecken in Eifel und Hunsrück

Schon in der Nacht zum Freitag hatte es in Rheinland-Pfalz heftigen Wind und dazu Schnee teils bis in tiefere Lagen gegeben. In Eifel und Hunsrück gab es stellenweise eine geschlossene Schneedecke.

Mehrere Lastwagen blieben auf schneebedeckter Fahrbahn liegen. Die Straßenmeistereien waren im Einsatz. In Allenbach im Hunsrück gab es witterungsbedingt einen Unfall mit Blechschaden, so die Polizei.

Dauer 0:20 min Schnee im Hunsrück Schnee im Hunsrück

Weiße Pracht hält nicht lange

Der Schnee wird am Wochenende voraussichtlich nach und nach wieder verschwinden. Der Temperaturumschwung ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) einer geänderten Strömung zu verdanken. "Es kommt eher die mildere, fast warme Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns."

Daher kann am Samstag laut Prognose mit Werten von bis zu zehn Grad in tiefen Lagen gerechnet werden. Dabei gibt es schauerartige Niederschläge und starken Wind aus West bis Südwest. Oft wehen stürmische Böen, im Bergland Sturmböen und in sehr hohen Lagen kann es sogar schwere Sturmböen geben.

In der Nacht zum Sonntag soll es vor allem von Südwesten regnen. Der Wind lässt etwas nach, trotzdem kann es laut Wetterdienst im Bergland noch starke bis stürmische Böen geben.

Auch nächste Woche eher unwinterlich

Auch in den Nächten gibt es kaum Frost. Die Aussichten für Sonntag ähneln dem Samstagswetter. Allerdings soll es mit bis zu elf Grad noch etwas milder werden.

Die Schneefallgrenze steigt laut DWD auf über 800 Meter. Außerdem hält das milde Dezemberwetter voraussichtlich erst mal an. "Auch die ganze nächste Woche sieht eher unwinterlich aus."