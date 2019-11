Im Norden von Rheinland-Pfalz hat es wegen Schnees und Glätte mehrfach auf den Straßen gekracht. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Dauer 0:19 min Transporter gegen Baum geprallt - Fahrer schwer verletzt Auf der schneebedeckten B8 ist der Fahrer eines Transportes von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde laut Polizei schwer verletzt.

Im Westerwaldkreis kam es am späten Montagabend zu zwei Unfällen. In Hahn am See rutschte der Fahrer eines Transporters auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Nach Polizeiangaben wurde der 31-Jährige dabei schwer verletzt. Die B8 musste am Montagabend im Unfallbereich zwei Stunden gesperrt werden.

In Emmerichenhain kam ein 62-Jähriger mit seinem Sattelzug von der B54 ab. Laut Polizei verlor er aufgrund von Schneeglätte und "falscher Bereifung" die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er krachte demnach frontal gegen einen Baum am linken Straßenrand, wodurch sich seine Ladung querstellte und die B54 blockierte. Die Fahrbahn musste bis zum frühen Morgen voll gesperrt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Wintereinbruch sorgt für Chaos auf den Straßen

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm war es am frühen Montagabend zu Unfällen gekommen. Auf der B410 rutschte zwischen Büdesheim und Prüm der Auflieger eines Holztransporters in den Gegenverkehr und prallte in drei Fahrzeuge. Er habe diese teils ineinander und in den Straßengraben geschoben, teilte die Polizei mit. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Bei Kell am See (Landkreis Trier-Saarburg) kamen Autos von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Blechschäden.

Schneefall vorerst vorbei

Auch am Dienstag könne es am Vormittag im Bergland noch glatt sein, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In den kommenden Tagen soll es dann laut DWD trotz vieler Wolken meist trocken bleiben. Dabei bleibe es bei Höchsttemperaturen von fünf bis acht Grad meist niederschlagsfrei. In der Nacht sinken die Temperaturen demnach auf zwei bis minus zwei Grad, im Bergland sogar auf bis zu minus vier Grad. Dabei kann es wieder stellenweise zu Glätte und Frost kommen.

Schon in der Nacht zu Montag lagen die Temperaturen erneut unter dem Gefrierpunkt. Das reichte für eine dünne Schneedecke von fünf bis zehn Zentimetern in den höheren Lagen.

Fürs Skifahren reicht es noch nicht

Zum Skifahren auf dem Erbeskopf - mit 816 Metern der höchste Berg in Rheinland-Pfalz - ist das noch zu wenig. Dafür bräuchte es rund 20 Zentimeter Schnee. Für den Einsatz der Schneekanonen müsse es mindestens minus vier Grad kalt sein, sagte der Betriebsleiter der Wintersportanlage, Klaus Hepp. Wenn die Piste komplett beschneit werden müsse, dauere es ungefähr 80 Stunden.

Dauer 1:23 min So funktioniert der Winterdienst Wenn es Winter wird in Rheinland-Pfalz, beginnt für den Winterdienst die heiße Phase des Jahres. Fast 18.000 Straßenkilometer betreuen die Mitarbeiter und das zum Teil rund um die Uhr.

Der Erbeskopf gilt als größtes Wintersportzentrum von Rheinland-Pfalz. In der letzten Saison kamen 130.000 Besucher. Dies habe gereicht, um die Betriebskosten zu decken, so Hepp. Insgesamt sei festzustellen, dass die Winter immer später kämen. "Weiße Weihnachten und Schnee in den Weihnachtsferien: Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt."